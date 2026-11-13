مقتل 4 أشخاص في هجوم أوكراني بالمسيّرات على روسيا

أعلنت روسيا مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين بهجوم أوكراني بالمسيّرات، مؤكدة إسقاط 1198 مسيّرة خلال ساعات الليل.

مقتل 4 أشخاص في هجوم أوكراني بالمسيّرات على روسيا
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   10:47
مركز الأخبار
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدف مقاطعة فولغوغراد خلال ساعات الليل، فيما قالت وزارة الدفاع إنها أسقطت 1198 مسيّرة فوق 18 منطقة روسية ومياه البحر الأسود.

وقال حاكم مقاطعة فولغوغراد، أندريه بوتشاروف، في منشور عبر تطبيق "تلغرام"، إن القتلى سقطوا في المنطقة الصناعية الجنوبية، مشيراً إلى نقل المصابين إلى المستشفى. وأضاف أن حطام المسيّرات تسبب في اندلاع حرائق محدودة داخل إحدى المنشآت الصناعية وفي محيطها.

وفي موسكو، أعلن عمدة المدينة سيرغي سوبيانين رصد 467 مسيّرة كانت تتجه نحو مقاطعة موسكو بين مساء أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة، مؤكداً أن الدفاعات الجوية دمرت معظمها على مسافات بعيدة، فيما أُسقطت 144 مسيّرة أثناء اقترابها من العاصمة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إصابة سفينة شحن قالت إنها كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للجيش الأوكراني، جراء هجوم بمسيّرات في البحر الأسود، جنوب غربي مدينة أوديسا.

(ع م)

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