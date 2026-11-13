واشنطن تطلب من إسرائيل الاستعداد لاحتمال استئناف الحرب على إيران

أبلغت القيادة المركزية الأميركية إسرائيل بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف الحرب على إيران قريباً، بالتزامن مع تعزيز واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط.

واشنطن تطلب من إسرائيل الاستعداد لاحتمال استئناف الحرب على إيران
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   09:40
مركز الأخبار
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن القيادة المركزية الأميركية أبلغت ممثلين عن الجيش الإسرائيلي موجودين في الولايات المتحدة بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران خلال الفترة المقبلة.

ونقلت الهيئة عن مسؤول أميركي، لم تسمّه، أن رسائل عبر القنوات الأمنية الأميركية دعت إسرائيل ودول الخليج إلى الاستعداد لاحتمال تجدد الحرب قريباً.

كما أشارت الهيئة إلى وجود حاملتي الطائرات الأميركيتين "جورج واشنطن" و"جورج بوش" في المنطقة، مع توقع وصول حاملة الطائرات "روزفلت" إلى بحر العرب الأسبوع المقبل، إلى جانب انتشار آلاف الجنود الأميركيين في قواعد بالشرق الأوسط وتشغيلهم منظومات عسكرية، بينها أنظمة الدفاع الجوي.

(ع م)

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