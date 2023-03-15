مجلس شباب سوريا الديمقراطية: توحيد القوى الشبابية هو الحل المنشود للوصول إلى حل سوري- سوري

انطلقت صباح اليوم الأربعاء 15 آذار، أعمال منتدى مجلس شباب سوريا الديمقراطية بمشاركة 30 ممثلاً عن الفئة الشابة بمختلف مكوناتها، تحت عنوان، " الأزمة السورية، التداعيات، وسبل الحل"، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 12 لبدء الأزمة السورية.

وتضمن المنتدى، ثلاثة محاور أساسية، وتمحورت جميعها حول الأزمة السورية في عامها الـ 12 والتأثيرات التي طالتها بالإضافة إلى تسييسها من قبل الدول الإقليمية والخارجية، وبحث سبل الحل من خلال المناقشات التي دارت بين الحضور.

وبعد الانتهاء من المحاور الثلاثة ومناقشتها اختتمت أعمال المنتدى ببيان ختامي قرئ من قبل عضو مكتب العلاقات لمجلس شباب سوريا الديمقراطية معد الحنوش، وجاء فيه:

أمام الكارثة السورية التي امتدت لأكثر من عقد من الزمن وأمام هذه المرحلة المفصلية من الثورة السورية المتزامنة مع التطورات والمستجدات التي يشهدها العالم على الساحتين الدولية والإقليمية، فإننا نحن الشباب السوري يقع على عاتقنا أن نأخذ زمام المبادرة وتوحيد رؤانا لإنقاذ بلدنا.

ومن هذا المنطلق نحن كمجلس شباب سوريا الديمقراطية نظمنا ندوة تحت شعار الدور الريادي للشباب في الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية وواجبنا الثوري، وتم النقاش حول ثلاثة محاور. في المحور الأول تناقشنا حول المرحلة التاريخية لسوريا وما قبل تولي النظام السوري الحكم، وتحليل تلك المرحلة، وفترة حكم النظام السوري بقبضاته الحديدية وقمع الحريات وتداعيات ما حدث في سوريا في تلك الثورة، ومناقشة وضع الشبيبة في تلك المرحلة.

وتم التطرق في المحور الثاني إلى كيفية قيام ثورة 15 آذار وتأثير الشباب فيها، والتأثيرات السلبية، للقوى الإقليمية والعالمية، ودور الشباب في قيام ثورة 19 تموز وتأثيرهم فيها وقيادتهم لها حتى وقتنا الحاضر.

وهنا نحن كمجلس سوريا الديمقراطية نؤكد على أهمية وضرورة الحل السياسي، وضرورة تجميع كافة القوى السورية الوطنية والديمقراطية، بما فيها القوى الشبابية الفعالة للوصول للتغير المنشود المتلخص بحل سوري- سوري يضمن حقوقنا بكل أطيافنا ومكوناتنا من أجل بناء سوريا الجديدة".

ANHA