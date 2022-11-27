خلال مظاهرات.. أهالي مقاطعة قامشلو ينددون بهجمات دولة الاحتلال التركي

يواصل الاحتلال التركي قصف الأهالي والبنى التحتية والخدمية في شمال وشرق سوريا، بشكل وحشي وبربري، في الوقت الذي يواصل فيه الأهالي المقاومة ضد الهجمات.

وتنديداً بهذه الهجمات، نظمت المبادرة الشعبية لإقليم الجزيرة في مدينة قامشلو، اليوم الأحد، مظاهرة، شارك فيها المئات من أهالي قامشلو وحركة المجتمع الديمقراطي واتحاداتها، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ومؤتمر ستار، ومجلس عوائل الشهداء واتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية، وأعضاء المؤسسات الثقافية في المدينة.

انطلقت المظاهرة من دوار سوني الواقع في الجهة الشرقية لقامشلو، رافعين أعلام حركة المجتمع الديمقراطي، وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، ومجلس عوائل الشهداء، وصور شهداء مجزرة ديرك وشهداء القصف التركي على شمال وشرق سوريا، ويافطات كتب عليها "مناطقنا آمنة لا تحتاج لإرهابكم"، "يسقط السفاح أردوغان"، مرددين هتافات "تحيا مقاومة الشعوب"، "عاشت مقاومة القائد أوجلان".

ولدى وصولها إلى أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة قامشلو، أفرام إسحاق، كلمة باسم المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة، شدد فيها على إصرارهم على الدفاع عن أراضيهم إلى جانب القوات العسكرية في المنطقة، وتابع "نحن المكونات نستمد قوتنا من تكاتفنا وقواتنا العسكرية"، وأشاد بتضحيات القوات العسكرية قائلاً "يضحون في سبيل أن ينعم الوطن بالأمن والأمان".

من جهته، أكد عبد الكريم ساروخان في كلمة باسم المبادرة الشعبية لإقليم الجزيرة، على ضرورة تصعيد النضال في وجه الهجمات التركية، وقال "إرادتنا وقواتنا تشكل السد المنيع لحماية المنطقة أمام الهجمات والجرائم التركية".

ونوّه ساروخان أن "الاحتلال التركي يتخذ بعض الذرائع واهية أساساً لهجماته على شمال وشرق سوريا"، وأضاف "ما يريده الاحتلال هو إبادة شعب المنطقة وكسر إرادتنا".

وفي الختام، أكد "سنستمر بالتكاتف ومساندة قواتنا حتى تحقيق النصر".

كركي لكي

خرج المئات من أهالي ناحية كركي لكي، في مظاهرة، تنديداً بالهجمات التركية ضد شمال وشرق سوريا، انطلقت من ساحة الشهيد خبات غرب الناحية.

ورفع المتظاهرون صور الشهداء، وشهداء مجزرة ديرك، ويافطات كتب عليه "لا لاحتلال التركي لشمال وشرق سوريا"، "لا لصمت القوى الدولية اتجاه ما ترتكبه الفاشية التركية من إبادة بحق الشعب في شمال وشرق سوريا"، "أردوغان عدو الإنسانية والمجتمعات"، و"أردوغان قاتل الأطفال".

وجابت المظاهرة شوارع الناحية، وردد المتظاهرون شعارات تحيّي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة "عاشت مقاومة قوات سوريا الديمقراطية"، "عاشت مقاومة وحدات حماية الشعب والمرأة"، بالإضافة إلى هتافات تندد بهجمات دولة الاحتلال التركي.

وتوقفت الحشود المشاركة وسط السوق المركزي في الناحية، وبعد الوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، تحدث الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة كنعان بركات، وبارك في البداية الذكرى 44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني.

وشدد بركات على "أهمية تكاتف وتلاحم مكونات المنطقة في هذه المرحلة الحساسة التي تحاول فيها دولة الاحتلال التركي شن عدوان جديد ضد المنطقة"، وقال "لطالما كانت تركيا تحارب مشروع الأمة الديمقراطية".

وأوضح بركات "أن ثورة 19 تموز تحوّلت إلى ثورة عالمية؛ نتيجة تلاحم وتكاتف مكونات المنطقة ضد المرتزقة، ودعا كافة مكونات المنطقة للوقوف في وجه الهجمات التركية التي تستهدفهم".

وشدد بركات على "ضرورة عدم الوقوع في فخ الحرب الخاصة التي تقودها الدولة التركية عبر وسائل إعلامها الخاصة، وأكد مواصلتهم النضال والمقاومة إلى جانب القوات المدافعة عن المنطقة".

تل براك

وفي ناحية تل براك، خرج المئات من أهالي وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية بالناحية في مظاهرة منددة بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، تحت شعار "لا للاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا".

انطلقت المظاهرة من دوار الفرن جنوب الناحية، وسط ترديد الشعارات التي تندد بالهجمات التركية "لا للاحتلال التركي"، وتعبر عن مواصلة دعمهم لمقاومة قوات سوريا الديمقراطية ضد هجمات الاحتلال "تحيا مقاومة قسد"، بالإضافة إلى رفع يافطات كتب عليها "لندحر الاحتلال ونحمي قيَم ثورتنا"، وصور القائد عبد الله أوجلان.

ولدى وصولهم إلى دوار الشهداء وسط الناحية، وقف المتظاهرون دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضوة قوات حماية المجتمع في تل براك (HPC)، شيماء الأحمد، شجبت فيها هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، قائلة "يتبع أردوغان أبشع أساليب القتل والتدمير خلال هجماته على المنطقة متحججاً بتفجير إسطنبول".

وتابعت "يستهدف أردوغان الفاشي المدنيين والبنى التحتية في مناطقنا خلال هجماته".

بدورها، لفتت الرئيسة المشتركة لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل براك، عفاف الصالح، إلى أهداف دولة الاحتلال التركي من هجماته على المنطقة، وقالت "يسعى أردوغان إلى إطالة حكمه والنجاح في انتخاباته من خلال القضاء على مشروع الإدارة الذاتية".

ديرك

وفي ديرك، توافد المئات من أهالي ديرك ومنطقتي برآف وكوجرات وأعضاء الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية إلى ساحة آزادي وسط المدينة، وسط إغلاق كامل للأسواق والمحال التجارية.

وجابت المظاهرة التي حمل المشاركون فيها، صور شهداء مجزرة ديرك شارع الكورنيش، وتوقفت أمام مركز الشهيد باور للشبيبة الثورية السورية الواقع غرب الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار، فاطمة عبد الله، كلمة أشارت فيها إلى تكاتف المكونات وإصرارها على الاستمرار في المقاومة والنضال للحفاظ على مكتسبات ثورة 19 تموز، وقالت: "الجرائم التركية لن تثنينا عن الاستمرار في النضال".

ومن جهته، نوّه الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي بديرك، محمد سعيد، بأن خروج المئات من الأهالي في مظاهرة اليوم، هو بمثابة رد على الجرائم التركية "سنساند قوات سوريا الديمقراطية، واخترنا طريق النضال حتى تحقيق الحرية".

واختتمت المظاهرة بالهتافات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

(كروب/آ)

ANHA