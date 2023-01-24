استشهاد مصاب آخر في هجوم جوي للاحتلال التركي

أفاد مراسلنا أن المواطن عبد الرحمن حسين هسام من أهالي قرية كهنيا دريج التابعة لمنطقة كوجرات بناحية ديرك في مقاطعة قامشلو، استشهد صباح اليوم.

وكان هسام قد أصيب بشظية في رأسه في استهداف مسيّرة للاحتلال التركي لسيارة على طريق قامشلو-ديرك، في مفرق قرية معشوق، بالقرب من استراحة "آري"، في 18 كانون الثاني الجاري.

ورغم جميع محاولات الأطباء لإنقاذ حياته، إلا أن هسام استشهد في أحد مشافي ناحية ديرك، متأثراً بإصابته.

الجدير بالذكر أن الطفل أحمد عبد الغني السالم أيضاً استشهد متأثراً بإصابته في الهجوم نفسه، في 21 الشهر الجاري.

(ر ر/ س ر)

ANHA