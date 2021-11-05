نوري محمود: وفق نهج الدفاع المشروع وباستراتيجياتنا الجديدة مستعدون-تم التحديث

تسعى سلطة لأردوغان- بخجلي الفاشية إلى إطالة عمرها عبر هجوم احتلالي جديد تشنه ضد شمال وشرق سوريا، فيما رفع شعب المنطقة وقواته الدفاعية الجاهزية في مواجهة أي هجوم محتمل.

الناطق باسم وحدات حماية الشعب YPG، نوري محمود، تحدث لوكالتنا حول تهديدات دولة الاحتلال التركي، مؤكدًا جهوزيتهم لأي هجوم محتمل عبر اتباعهم لاستراتيجيات وتكتيكات عسكرية جديدة، وقال: "شعبنا جاهز لاختبار كل شيء في مواجهة هذه التهديدات، لذلك عليه أن يعزز تنظيمه ويرفع الجاهزية".

فيما أجاب الناطق باسم YPG على أسئلتنا حول المناورات العسكرية الروسية في المنطقة، وادعاءات وجود مقايضة بين روسيا ودولة الاحتلال التركي حول كوباني.

"روسيا عبر مناوراتها العسكرية تظهر رسالة مفادها حماية سوريا"

نوري محمود أوضح أن القوى العظمى مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أخفقت حتى الآن في إيجاد حل ديمقراطي وسياسي، ووصف وذلك بالمخجل، وأفاد قائلًا: "تظهر روسيا قوتها من خلال المناورات الأخيرة، وتخلق صورة بحمايتها لسوريا في مواجهة تهديدات رئيس حكومة AKP-MHP أردوغان، إلا أن الحل لا يكمن في ذلك. يتوجب على دولة مثل روسيا أن تؤدي دورًا أكثر أهمية، مثل فتح آفاق الحل السياسي وتمتين أواصر التكاتف السوري، فمن المخجل أن تتجه القوى العظمى الموجودة في الساحة السورية إلى الخيار العسكري بدلًا عن إيجاد حل ديمقراطي وسياسي".

"لا جدوى من المناورات في الحل"

نوّه نوري محمود إلى أن الحل الرئيس للأزمة السورية هو الإدارة الذاتية، مشددًا على ضرورة النقاش على نماذج الإدارة الديمقراطية، موضحًا ذلك بالقول: "المناورات الروسية بلا جدوى في إيجاد الحلول وسد الطريق أمام الحرب؛ فالشعب الكردي والشعوب السورية الأخرى لن يحققوا النتائج المرجوة دون إحقاق حقوقهم، ودون خوض نقاشات جدية حول تحقيق نموذج الإدارة الذاتية ونماذج أخرى للإدارة والمقترحة من أجل عموم سوريا، ودون إشراك جميع الشعوب في هذه النقاشات، لذلك لا جدوى تُذكرْ من هذه المناورات".

ادعاءات بوجود مقايضة بين روسيا ودولة الاحتلال التركي حول كوباني

عن الادعاءات الأخيرة بوجود مقايضة بين روسيا ودولة الاحتلال التركي حول كوباني، استفاض نوري محمود في الحديث قائلًا: "كان هناك قبل الآن بوقت قصير، مثال على المقايضة التي يتم ادعاؤها حول عفرين، قلنا دائمًا إن روسيا قوة يجب عليها أداء دورها في الحل السياسي والديمقراطي، عليها إيجاد سبل الحل كقوة ضامنة، لكن ما حصل في عفرين واضح، ومن الممكن أن يحصل مثل هذا الأمر (المقايضة بين روسيا ودولة الاحتلال التركي حول كوباني)، لكن لم يتم إخطارنا بشكل رسمي بأي معلومات في هذه المسألة".

"نملك تجربة كبيرة في الحرب"

أكد نوري محمود أن وحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) كافحت لحماية قيم الثورة حتى الآن، وواصلت هذا الكفاح على أساس الدفاع المشروع، وزاد قائلًا: "نحن في (YPG) و(YPJ) و(قسد) ظهرنا على أساس الحقيقة والإرادة والوعي السياسي للمجتمع، وتأسسنا من أجل حماية أهداف وكرامة وقيم الثورة. لذلك قواتنا تتحرك دائمًا على أساس حماية الثورة والدفاع المشروع. وقد اكتسبنا في هذه المرحلة تجربة كبيرة، خاصة أننا نملك تجربة في الحرب ضد داعش والقاعدة والمجموعات الإرهابية المدعومة من فاشية AKP-MHP".

"تكتيك واستراتيجية جديدة"

ولفت الناطق باسم وحدات حماية الشعب YPG، نوري محمود، إلى أنهم استخلصوا العِبر من عفرين، كري سبي وسري كانيه، مشيرًا إلى أنهم سيقلبون موازين الحرب ضد جيش الاحتلال التركي لصالحهم، وقال: "كانت الهجمات الجوية على عفرين، كري سبي وسري كانيه عنيفة، أي لم يكن هناك تكافؤ بين قواتنا وجيش الاحتلال من الناحية التكنولوجية، وقد نوقش هذا الوضع من قبلنا بشكل موسع واتخذنا تدابيرنا التكتيكية والاستراتيجية. وبالمحصلة قواتنا جاهزة لأي شيء من أجل حماية أهداف وقيم الثورة والحفاظ على كرامة المجتمع على أساس الدفاع المشروع.

وأشار محمود إلى أن هدفهم الرئيس هو تحقيق الحل وليس خوص الحرب، وأضاف قائلًا: "دائمًا اتخذت قواتنا الحل من أجل سوريا أساساً. هدفنا هو الحل الديمقراطي في الداخل السوري، والسعي إلى تحقيقه وفق مبادئ الدفاع الذاتي، فالحرب لم تكن مطلبنا في البداية، ولأننا تعرضنا للهجمات على الدوام لجأنا إلى الكفاح لحماية أنفسنا، واضح كيف أننا ندافع عن أنفسنا، فالنصر لنا ولشعبنا".

وأوضح نوري محمود أن أحقية الكفاح الذي يخوضونه منذ بداية ثورة روج آفا ظهرت للعيان، ومضى مضيفًا: "أشار السيد بايدن في لقائه مع أردوغان إلى حقوق الإنسان والديمقراطية. وقد خطت الإدارة الذاتية وقواتنا الخطوة الأولى في هذه المسائل منذ بداية الثورة، وعندما قال الجميع (الربيع العربي) قلنا (ربيع الشعوب). إن كفاح الشعوب، المرأة، الشبيبة، وجميع المكونات التي تحتاج للتحرر ومن مختلف المعتقدات والثقافات في شمال وشرق سوريا أثبت أن تعريف (ربيع الشعوب) هو الأصح.

" كما كشفنا حقيقة النصرة وداعش سنكشف حقيقة الدولة التركية أيضًا"

أوضح محمود أنهم أثبتوا جميع الحقائق للعالم بالنضال الذي خاضوه في شمال وشرق سوريا، وتابع بالقول:" بالمقاومة التي أبديناها عام 2012 في سري كانيه أظهرنا للعالم أن القاعدة والنصرة في الحقيقة كانوا منظمين ضمن المجموعات التي تسمي نفسها بالجيش السوري الحر. بعدها انتصرنا على داعش في كوباني. وبنضالنا أظهرنا الوجه الحقيقي للطرف الآخر. واليوم نظهر فاشية الرئيس التركي و AKP-MHPللعيان

" في موضوع الحل بقي العالم وراءنا بخطوة"

بيّن نوري محمود أنه تم إثبات عدم وجود أي حلول سوى المشروع الذي طرحته شعوب شمال وشرق سوريا، وأضاف قائلًا:" أثبتنا في السابق أيضًا أن المشكلة الأساسية هي الديمقراطية وحقوق الإنسان. لذلك فإنه في مجال حل المشكلة هنا بقي العالم خلفنا بخطوة. الحقائق التي أظهرناها للرأي العام في فترة الثورة كانت دائمًا نتاج وجدان وأخلاق مجتمعنا وأثبتت أنه لا يوجد حل آخر. قواتنا قاومت وستقاوم دائمًا من أجل حماية هذه الحقيقة."

" على الشعب أن يستعد من أجل حياة حرة كريمة"

وفي ختام حديثه ناشد الناطق باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود شعب شمال وشرق سوريا، وقال:" قدم شعب روج آفا وشمال وشرق سوريا تضحيات كبيرة. في مرحلة الثورة ومن أجل الدفاع عن الكرامة وتحقيق أهداف الثورة أظهر بطولات عظيمة وحقق انتصارات كبيرة على الإرهاب. سيّر الأهالي حرب الشعب الثورية بهذه الطريقة ولن يتوقفوا حتى يحصلوا على الحرية ويضمنوا قيمهم. لذلك سيقوم هذا الشعب بما يلزم ضد تهديدات الرئيس التركي وسعيه لإحياء العثمانية. قواتنا وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية تأسست بإرادة الشعوب وهذه الإرادة تمنحنا القوة. على شعبنا تنظيم نفسه على أساس هذه الحقيقة والاستعداد من أجل حياة حرة كريمة".

(س ر)

ANHA