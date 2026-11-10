زيلينسكي: محادثات أبوظبي تناولت قضايا إنسانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المحادثات الثلاثية مع روسيا في أبوظبي تناولت ملفات إنسانية وضمانات أمنية، بينها تبادل الأسرى وإعادة الأطفال.

زيلينسكي: محادثات أبوظبي تناولت قضايا إنسانية
العالم والشرق الأوسط
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   19:36
مركز الأخبار
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المحادثات الثلاثية التي عُقدت مع روسيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة الولايات المتحدة، تناولت ملفات إنسانية، في مقدمتها تبادل أسرى الحرب وإعادة الأطفال الأوكرانيين.

وأوضح زيلينسكي، خلال حديثه مع مجموعة من الطلاب أثناء زيارته الدنمارك، أن الضمانات الأمنية كانت أيضاً ضمن القضايا المطروحة على جدول أعمال المحادثات.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن للتوصل إلى تسوية للحرب الروسية الأوكرانية، وسط استمرار النقاش بشأن الملفات الإنسانية والترتيبات الأمنية المرتبطة بأي اتفاق محتمل.

(ع م)

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