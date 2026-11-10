وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في تاريخه

حذّر مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أكبر أزمة طاقة في التاريخ، داعياً سويسرا إلى دعم الطاقة النووية وتنويع المصادر والشركاء.

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في تاريخه
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الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   19:17
مركز الأخبار
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دعا مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول سويسرا إلى تأييد السماح ببناء محطة نووية جديدة، مشدداً على ضرورة تنويع مصادر الطاقة والشركاء التجاريين وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية لضمان أمن الإمدادات وتحقيق الأهداف المناخية.

وحذّر بيرول من أن العالم يواجه "أكبر أزمة طاقة في تاريخه"، في ظل اضطرابات الإمدادات والتوترات الجيوسياسية، وما تفرضه من تحديات على أمن الطاقة واستقرار الاقتصادات.

وأكد أن المرحلة الراهنة تستدعي إعادة النظر في السياسات الطاقوية، وتوسيع خيارات التزود بالطاقة، وتنويع الشركاء التجاريين، مع تعزيز الاستفادة من الموارد المحلية.

وفي مقابلة مع صحيفة "Le Temps" السويسرية، أشار بيرول إلى أن أمن الإمدادات بات أولوية أساسية أمام الحكومات، موضحاً أن الاعتماد على مصادر محدودة أو شركاء تجاريين بعينهم يزيد تعرض الدول لمخاطر الأزمات الدولية وتقلبات الأسواق. ودعا إلى بناء منظومات طاقة أكثر تنوعاً ومرونة، قادرة على مواجهة الانقطاعات والضغوط الخارجية.

(ع م)

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