طلبة في قامشلو يحتجون رفضاً لتقليص ساعات تدريس اللغة الكردية

نظم طلبة في مدينة قامشلو، احتجاجاً رفضاً لقرار حصر تدريس اللغة الكردية بثلاث ساعات أسبوعياً، مطالبين بحقهم في التعلّم باللغة الأم والاعتراف باللغة الكردية لغةً رسمية.

طلبة في قامشلو يحتجون رفضاً لتقليص ساعات تدريس اللغة الكردية
طلبة في قامشلو يحتجون رفضاً لتقليص ساعات تدريس اللغة الكردية
طلبة في قامشلو يحتجون رفضاً لتقليص ساعات تدريس اللغة الكردية
طلبة في قامشلو يحتجون رفضاً لتقليص ساعات تدريس اللغة الكردية
طلبة في قامشلو يحتجون رفضاً لتقليص ساعات تدريس اللغة الكردية
طلبة في قامشلو يحتجون رفضاً لتقليص ساعات تدريس اللغة الكردية
طلبة في قامشلو يحتجون رفضاً لتقليص ساعات تدريس اللغة الكردية
طلبة في قامشلو يحتجون رفضاً لتقليص ساعات تدريس اللغة الكردية
طلبة في قامشلو يحتجون رفضاً لتقليص ساعات تدريس اللغة الكردية
طلبة في قامشلو يحتجون رفضاً لتقليص ساعات تدريس اللغة الكردية
خبر
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   11:48
قامشلو
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خرج طلبة مدرستي حطين والشهيد جير في مدينة قامشلو، اليوم، في احتجاج رافض لقرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية والذي حصر تدريس اللغة الكردية في المدارس بثلاث حصص أسبوعية فقط.

وانطلق الاحتجاج من دوار الشهيد أوصمان صبري في حي الهلالية وتوجه نحو مديرية المنطقة وسط المدينة، وسط ترديد الشعارات التي تؤكد تمسك الطلبة بلغتهم الأم.

وخلال الاحتجاج، قرأت الطالبتان ديانا سونجهان وفيان محمود بياناً باسم الطلبة باللغتين الكردية والعربية، حيث عبّر البيان عن رفض الطلبة لقرار تقليص ساعات تدريس اللغة الكردية في المدارس، معتبراً أن اللغة الكردية ليست مجرد مادة دراسية، بل تمثل هوية الشعب الكردي وثقافته وتاريخه ووجوده.

وطالب البيان بالحفاظ على أسماء المدارس، وإلغاء قرار تقليص ساعات تدريس اللغة الكردية، واحترام حقوق الطلبة، إلى جانب رفض وجود القوى الأمنية أمام المدارس، بوصفها مؤسسات مخصصة للعلم والتربية والتعليم.

كما دعا الطلبة وزارة التربية والحكومة الانتقالية للاعتراف بالحقوق اللغوية والتعليمية للشعب الكردي، وضمان المساواة في الحقوق لجميع مكونات سوريا، مطالبين الإدارة في المنطقة باتخاذ موقف داعم لحقوق الطلبة وعدم التزام الصمت تجاه مطالبهم.

وأكد البيان أن مطالب الطلبة لا تتعلق بامتيازات خاصة، بل بحقوق طبيعية ومشروعة، مشدداً على أن التعليم باللغة الأم حق لا يمكن اختزاله بثلاث حصص دراسية أسبوعياً.

واختتم البيان بالتأكيد على وحدة الطلبة وتمسكهم بحقهم في التعليم بلغتهم الأم، مرددين شعارات "عاشت اللغة الكردية"، "عاش حق التعليم باللغة الأم".

وأمام مديرية منطقة قامشلو، التقى الطلبة بمديرة المنطقة، جيهان هسّام، وعرضوا عليها مطالبهم المتعلقة بحقوقهم التعليمية واللغوية، مؤكدين ضرورة اتخاذ خطوات تضمن حقهم في التعليم باللغة الأم.

(ب ر/ح)

ANHA


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