باحث كردي: تشكيل حكومة أحادية سيهدد كيان إقليم كردستان

حذّر الباحث الكردي مهند عقراوي من تداعيات التحرك السياسي الأحادي الجانب في جنوب كردستان، معتبراً أن عقد جلسة البرلمان دون توافق سياسي وتعثر تشكيل حكومة جامعة يهددان وحدة الصف الكردي والمكتسبات التي تحققت خلال العقود الماضية، داعياً إلى التراجع عن الخطوة والعودة إلى الحوار والتوافق السياسي.

باحث كردي: تشكيل حكومة أحادية سيهدد كيان إقليم كردستان
كردستان
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   06:25
مركز الأخبار
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تتواصل الخلافات السياسية في جنوب كردستان، وسط تعثر تشكيل الحكومة وتصاعد المخاوف من تداعيات الانقسام على استقرار الإقليم ومكتسباته، ولا سيما بعد عقد جلسة البرلمان في الرابع من تشرين الثاني، دون مشاركة بعض الأحزاب، وما أثاره ذلك من انتقادات ومخاوف بشأن غياب التوافق السياسي.

وحول ذلك أجرت وكالتنا، لقاءً مع الباحث الكردي في الشأن السياسي من جنوب كردستان، مهند عقراوي عن أبعاد الأزمة وسبل تجاوزها.

إذ استهل عقراوي حديثه بأن حقيقة المرحلة السياسية في جنوب كردستان تشير إلى أن الإقليم يمر بأزمة كبيرة، وأن المخاطر التي تواجهه جسيمة، وربما تكون أكثر خطورة من التداعيات التي حصلت بعد الاستفتاء، وحتى من أيام الهجوم الداعشي على مناطق الإقليم، مؤكداً أن هذه المخاطر تهدد الإقليم بذاته.

وأضاف أن تشكيل حكومة أحادية لن يخدم الإقليم، وسوف يتسبب بالمزيد من الشرخ، كما سيهدد كيان الإقليم بأسره.

وحمّل من قاموا بعقد أول جلسة للبرلمان مسؤولية تاريخية، قائلاً إنهم أقدموا على عقد الجلسة دون "توافق سياسي"، ومن خلال "شراء الذمم"، محملا "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ومن وصفه "تحالفوا معه واشتروا ذممهم" المسؤولية التاريخية والوطنية والقومية عن أي خلل أو تهديد يطال جنوب كردستان.

وأشار عقراوي إلى أن هذا الانقسام السياسي سيؤثر على جميع المكاسب التي حققها الكرد خلال الفترة السابقة، والتي بذل من أجلها كثيرون وقدموا تضحيات كبيرة خلال العقود الماضية.

وأكد أن من أهم المقومات التي يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والأزمات وحدة الصف الكردي، وتوحيد الموقف والعمل على الجلوس إلى طاولة الحوار، لكنه شدد على أن ذلك يتطلب أن يتحلى الطرف الآخر بنفس قومي ووطني، وأن يبتعد عن فرض الإرادات التي موجودة فعلياً في جنوب كردستان.

وفيما يتعلق بالخطوات العملية للخروج من الأزمة، أشار عقراوي إن المطلوب هو تراجع الأطراف التي قامت بهذه الخطوة في الـ 4 من شهر تشرين الثاني، موضحاً أن الأزمة الحقيقية القائمة ازدادت اليوم، وأن نتائجها ستكون خطيرة جداً في المستقبل إذا لم يتم الرجوع عن هذه الخطوة غير المسؤولة والمغامرة التي أقدموا عليها في ذلك اليوم.

(م ح)

ANHA

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