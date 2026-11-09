مظلوم عبدي يبحث مع طلبة جامعة روج آفا آليات اندماج الجامعات

بحث مستشار الرئاسة السورية مظلوم عبدي، خلال اجتماع مع عدد من طلبة كلية الطب في جامعة روج آفا، آليات اندماج الكليات والجامعات والسبل الكفيلة بضمان استمرارية العملية التعليمية وصون حقوق الطلبة.

مظلوم عبدي يبحث مع طلبة جامعة روج آفا آليات اندماج الجامعات
مظلوم عبدي يبحث مع طلبة جامعة روج آفا آليات اندماج الجامعات
مظلوم عبدي يبحث مع طلبة جامعة روج آفا آليات اندماج الجامعات
مظلوم عبدي يبحث مع طلبة جامعة روج آفا آليات اندماج الجامعات
مظلوم عبدي يبحث مع طلبة جامعة روج آفا آليات اندماج الجامعات
خبر
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   16:38
مركز الأخبار
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اجتمع مستشار الرئاسة السورية مظلوم عبدي، اليوم مع عدد من طلبة كلية الطب في جامعة روج آفا، لبحث آليات اندماج الكليات والجامعات والسبل الكفيلة بضمان استمرارية العملية التعليمية وصون حقوق الطلبة.

واستمع مظلوم عبدي خلال الاجتماع إلى آراء الطلبة ومطالبهم والصعوبات التي تواجههم، وتبادل معهم وجهات النظر بشأن تطوير التعليم والارتقاء بمستواه، بما يضمن مواصلة تحصيلهم العلمي.

(ف)

ANHA

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