افتتاح نادي رياضي في كوباني يضم أكاديمية للأطفال وفريقاً للسيدات

افتُتح في مدينة كوباني نادي رياضي لتدريب الأطفال والشباب والكبار، يضمّ أكاديمية للأطفال وفريقاً للسيدات ويدرّب حالياً 65 شخصاً.

افتتاح نادي رياضي في كوباني يضم أكاديمية للأطفال وفريقاً للسيدات
افتتاح نادي رياضي في كوباني يضم أكاديمية للأطفال وفريقاً للسيدات
افتتاح نادي رياضي في كوباني يضم أكاديمية للأطفال وفريقاً للسيدات
افتتاح نادي رياضي في كوباني يضم أكاديمية للأطفال وفريقاً للسيدات
افتتاح نادي رياضي في كوباني يضم أكاديمية للأطفال وفريقاً للسيدات
افتتاح نادي رياضي في كوباني يضم أكاديمية للأطفال وفريقاً للسيدات
افتتاح نادي رياضي في كوباني يضم أكاديمية للأطفال وفريقاً للسيدات
افتتاح نادي رياضي في كوباني يضم أكاديمية للأطفال وفريقاً للسيدات
افتتاح نادي رياضي في كوباني يضم أكاديمية للأطفال وفريقاً للسيدات
افتتاح نادي رياضي في كوباني يضم أكاديمية للأطفال وفريقاً للسيدات
افتتاح نادي رياضي في كوباني يضم أكاديمية للأطفال وفريقاً للسيدات
افتتاح نادي رياضي في كوباني يضم أكاديمية للأطفال وفريقاً للسيدات
خبر
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   13:44
كوباني
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افتُتح في مدينة كوباني نادي رياضي لتدريب الأطفال والشباب والكبار، خلال مراسم تضمّنت كلمات وعروضاً مسرحية وفقرات من الدبكة الشعبية.

بدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة للناطق باسم النادي، مظلوم جيا، أوضح فيها أن النادي يدرّب حالياً 65 شخصاً، ويضمّ أكاديمية للأطفال وفريقاً للسيدات.

وقال جيا إن افتتاح النادي يمثّل تحقيقاً لحلم، وأكد السعي إلى أن يكون النادي "صوت كوباني ولونها" من خلال مبارياته ونشاطاته خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أكدت القيادية في وحدات حماية المرأة في كوباني، دلبرين كوباني، استمرار دعم الشباب والوقوف إلى جانبهم، وأشادت بدورهم في ما تحقق من إنجازات.

واختُتمت المراسم بعروض مسرحية وفقرات من الدبكة الشعبية.

(كروب/ ل م)

ANHA


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