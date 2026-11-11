مخطط وكالة أنباء هاوار 11-11-2026 مقتل 12 شخصاً وإصابة 50 جرّاء حادث تصادم ضخم في بلغاريا قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق إصابة ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل سلطنة عُمان تصاعد التحركات الإسرائيلية في ريف درعا زيلينسكي: محادثات أبوظبي تناولت قضايا إنسانية مقتل 4 أشخاص بنيران إسرائيلية في غزة وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في تاريخه روبيو: لا حاجة حالياً لعمليات عسكرية واسعة ضد إيران الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة شمال شرق أوكرانيا اختتام اليوم الأول من المفاوضات الروسية الأوكرانية في أبوظبي إصابة عشرات الطالبات باختناق إثر تسرب غاز الكلور في ميسان العراقية مؤسسة سارا تطالب بقوانين عادلة ومحاسبة قتلة النساء مع اقتراب 25 تشرين الثاني رئيس البرلمان التركي يجري جولة زيارات للأحزاب السياسية