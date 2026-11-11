مخطط وكالة أنباء هاوار 11-11-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 11-11-2026
مخطط
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   02:00
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أكد طلبة من مدينة كركي لكي تمسكهم بحقهم في الدراسة بلغتهم الأم، رافضين قرار وزارة التربية في الحكومة الانتقالية الذي حصر تدريس اللغة الكردية في المدارس بثلاث حصص أسبوعية فقط، مشيرين إلى أنها غير كافية، مطالبين بأن تشمل اللغة الكردية جميع المواد الدراسية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت عضوات مؤتمر ستار في جل آغا أن نقل مكان القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي لا يعني تحسّن ظروفه أو توفر بيئة للسلام، وشددن على ضرورة أن تترجم الدولة التركية جديتها بخطوات عملية، تبدأ بالإفراج عنه وتهيئة الظروف ليمارس دوره القيادي بحرية. (مرفق بالصور والفيديو).

- يثير احتمال انضمام سوريا إلى "اتفاقية مكة" تساؤلات بشأن طبيعة الالتزامات العسكرية المتبادلة وتداعيات أي مشاركة خارج الحدود مع الحديث عن إرسال قوات إلى اليمن لجانب السعودية، في ظل التوغلات الإسرائيلية والتحديات الأمنية التي تعيشها سوريا.

- ذكر المحلل السياسي الكردي، حكيم عبد الكريم، أن استمرار الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتأخر تشكيل الحكومة يهددان وحدة الموقف السياسي الكردي وقدرته على الدفاع عن حقوقه ومكتسباته، داعياً إلى تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية والمناطقية، واللجوء إلى الحوار والتفاهم لتجاوز الأزمة.

- يشكو سائقو النقل على خط الدرباسية - الحسكة من تراجع عملهم وارتفاع تكاليف التشغيل عقب إلغاء المازوت المدعوم، ما أدى إلى انخفاض عدد السيارات العاملة وارتفاع أجرة الراكب إلى 50 ألف ليرة سورية، وسط مطالب بخفض سعر المحروقات لتخفيف الأعباء عن السائقين والركاب. (مرفق بالصور والفيديو).

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