الدمار وغياب الخدمات يعرقلان عودة أهالي العبوش شمال تل تمر

ناشد أهالي قرية العبوش شمال تل تمر، تأهيل المنازل وإعادة الخدمات، بعد عودة أربع عائلات فقط من أصل نحو 100 عائلة، في ظل انعدام الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، الأمر الذي يفاقم معاناة الأهالي مع اقتراب الشتاء، ويجعل إعادة تأهيل القرية وتأمين مستلزمات الحياة ضرورة ملحّة لعودة سكانها واستقرارهم.

الدمار وغياب الخدمات يعرقلان عودة أهالي العبوش شمال تل تمر
الدمار وغياب الخدمات يعرقلان عودة أهالي العبوش شمال تل تمر
الدمار وغياب الخدمات يعرقلان عودة أهالي العبوش شمال تل تمر
الدمار وغياب الخدمات يعرقلان عودة أهالي العبوش شمال تل تمر
الدمار وغياب الخدمات يعرقلان عودة أهالي العبوش شمال تل تمر
الدمار وغياب الخدمات يعرقلان عودة أهالي العبوش شمال تل تمر
الدمار وغياب الخدمات يعرقلان عودة أهالي العبوش شمال تل تمر
الدمار وغياب الخدمات يعرقلان عودة أهالي العبوش شمال تل تمر
الدمار وغياب الخدمات يعرقلان عودة أهالي العبوش شمال تل تمر
الدمار وغياب الخدمات يعرقلان عودة أهالي العبوش شمال تل تمر
خبر
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   05:00
الحسكة
عبد الغني الهامان
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لم تعد إلى قرية العبوش في الريف الشمالي لمدينة تل تمر سوى أربع عائلات من أصل نحو 100 عائلة، بحسب شهادات أهلها، في ظل دمار واسع طال المنازل وغياب المياه والكهرباء، وسط مطالب بتدخل إنساني يتيح إعادة تأهيل القرية وتأمين مقومات العودة والاستقرار مع دخول فصل الشتاء.

وتعاني القرية من آثار سنوات من الهجمات والقصف التركي على ريف تل تمر الشمالي، لا سيما القرى القريبة من خطوط التماس، ما دفع سكانها إلى الخروج منها، فيما لا تزال المنازل المدمرة وضعف الإمكانات المادية يحولان دون عودة معظمهم.

عودة محدودة وتكاليف ترميم مرتفعة

وقالت خديجة عبد الله عبوش، إحدى العائدات إلى القرية، في حديث لوكالتنا ANHA، إن عائلتها عادت قبل نحو ثلاثة أشهر في محاولة لترميم منزلها واستعادة حياتها، لكنها تواجه ظروفاً صعبة نتيجة غياب الخدمات الأساسية والمساعدات.

وأوضحت أن القرية التي كانت تضم نحو 100 عائلة لم تعد إليها سوى أربع عائلات، وأنهم يضطرون لشراء المياه على نفقتهم الخاصة.

وذكرت أنها دفعت نحو 100 ألف ليرة سورية قديمة لتعبئة خزان بسعة خمسة براميل، لتأمين احتياجات الشرب والطبخ.

وأضافت أن معظم المنازل تهدمت بالكامل، فيما تحتاج المنازل المتضررة جزئياً إلى أعمال ترميم تفوق قدرة أصحابها، ولفتت إلى أن تكلفة إعادة بناء منزل قد تتطلب نحو 20 إلى 30 ألف دولار، وهو مبلغ يفوق إمكانات معظم الأهالي.

العبوش قرية منكوبة تنتظر التدخل الإنساني

من جانبه، قال عبد الرحمن نجم عبوش، أحد أبناء القرية، إن الدمار طال نحو 90 إلى 100 منزل، وإن القرية لا تزال شبه خالية من سكانها، باستثناء أربع عائلات تعود إليها بصورة متقطعة.

وأشار إلى أن تضرر المنازل وإغلاق الطرق وغياب المياه والكهرباء، إلى جانب العجز عن تحمّل تكاليف الترميم، تشكل أبرز العوائق أمام عودة الأهالي.

وأوضح أن العائلات التي تحاول العودة تجد نفسها أمام منازل مدمرة لا تستطيع إعادة بنائها، في ظل غياب المياه والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

وبحسب عبد الرحمن، لم تشهد القرية حتى الآن زيارة من المنظمات الإنسانية لتقييم احتياجاتها، فيما لا يزال عدد من سكانها يقيمون في المخيمات والمدارس والقرى المجاورة، بانتظار توافر ظروف مناسبة للعودة.

وأشار عبد الرحمن إلى أن محاولات العودة المؤقتة لا تتيح للعائلات الاستقرار بصورة فعلية، بسبب غياب مقومات الحياة، وأكد أن منزله أيضاً تعرض للدمار، وأنه لا يستطيع إعادة ترميمه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

مخاوف من الشتاء ومطالب بتدخل إنساني

ومع اقتراب فصل الشتاء، تتزايد مخاوف العائلات العائدة من سلامة المنازل المتضررة، لا سيما بعد العاصفة المطرية الأخيرة.

وقالت خديجة إن عائلتها شعرت بالخوف خلال العاصفة بعدما دفعت الرياح باب المنزل بقوة، ما أثار قلقهم من انهيار ما تبقى من مأواهم، الذي جرى ترميمه بإمكانات محدودة.

وناشد أبناء القرية المنظمات الإنسانية والجهات المعنية زيارة قرية العبوش وتقييم حجم الأضرار والاحتياجات، وتقديم المساعدات والعمل على إعادة تأهيل المنازل والخدمات الأساسية، بما يتيح عودة النازحين واستقرارهم في قريتهم.

وتبقى العبوش، مع استمرار غياب معظم سكانها، شاهداً على واقع القرى التي لم تتمكن من استعادة حياتها بعد، حيث تتعثر العودة أمام الدمار وانعدام الخدمات، فيما يفرض الشتاء تحديات إضافية على العائلات التي اختارت العودة رغم قسوة الظروف.

(ل م)

ANHA


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