تصاعد التحركات الإسرائيلية في ريف درعا

توغلت دورية إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، وداهمت منزلاً، بالتزامن مع تحليق مسيّرة ورصد تحركات عسكرية قرب الحدود.

تصاعد التحركات الإسرائيلية في ريف درعا
خبر
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   21:20
مركز الأخبار
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توغلت دورية عسكرية إسرائيلية، اليوم، في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية، وأقدمت على مداهمة أحد المنازل في المنطقة.

وتزامن التوغل مع تحليق طائرة مسيّرة في أجواء المنطقة، وسط رصد تحركات لآليات عسكرية ثقيلة داخل الشريط الحدودي، في تطور يعكس استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في ريف درعا الغربي.

وفي سياق متصل، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق اليوم، إقامة القوات الإسرائيلية حاجزاً مؤقتاً على أطراف قرية طرنجة بريف القنيطرة، حيث أخضعت المارة للتفتيش، من دون ورود معلومات عن اعتقالات في صفوف المدنيين.

(ع م)

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