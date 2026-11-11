نساء: نجاح عملية السلام مرهون بتوفير ظروف سياسية وقانونية للقائد وليس بتغيير مكان إقامته

أكدت عضوات مؤتمر ستار في جل آغا أن نقل مكان القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي لا يعني تحسّن ظروفه أو توفر بيئة للسلام، وشددن على ضرورة أن تترجم الدولة التركية جديتها بخطوات عملية، تبدأ بالإفراج عنه وتهيئة الظروف ليمارس دوره القيادي بحرية.

نساء: نجاح عملية السلام مرهون بتوفير ظروف سياسية وقانونية للقائد وليس بتغيير مكان إقامته
خبر
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   03:50
قامشلو
بسنة شمو
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في أواخر شهر تشرين الأول الفائت، أعلن عضو "وفد إمرالي" التابع لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، النائب مدحت سنجار عن نقل القائد عبد الله أوجلان من مكان احتجازه إلى موقع آخر داخل جزيرة إمرالي.

ورغم أن الخبر أسعد الشعب الكردي والشعوب التي تنهج فلسفة القائد، إلا أنهم رأوا أن هذه الخطوة لا تكفي. وفي لقاءٍ لوكالتنا مع عضوات مؤتمر ستار في مدينة جل آغا بمنطقة الجزيرة، أكدن أن قضية القائد عبد الله أوجلان تتجاوز مجرد تغيير مكان إقامته؛ فهي قضية تتعلق بتحقيق حريته الجسدية، وتوفير الأجواء السياسية والقانونية التي تمكّنه من قيادة عملية السلام.

تغيير مكان الإقامة لا يعني تحسّن ظروف القائد

ورأت عطية حاجي أن نقل القائد عبد الله أوجلان من مكان إقامته يظل إجراءً شكلياً لا يغير من ظروفه الفعلية، كما يفتقر إلى المقومات اللازمة لتهيئة المناخ المناسب لعملية السلام والمجتمع الديمقراطي التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان في نهاية شباط عام 2025.

أوضحت أن جوهر القضية ليس مكان إقامته، بل ضمان الظروف السياسية والقانونية التي تمكنه من قيادة عملية السلام، مشيرة إلى أن استمرار القيود عليه يثير الشكوك حول جدية تركيا في هذا المسار.

حرية القائد خطوة أساسية لإنجاح عملية السلام

من جانبها، قالت فاطمة رستم إن نجاح عملية السلام وبناء مجتمع ديمقراطي يعتمد على خطوات فعلية من الدولة التركية، أولها تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان ليتمكن من قيادة هذه العملية بحرية.

وشددت على أن السلام لا ينبغي أن يقتصر على التصريحات السياسية، بل يحتاج إلى خطوات عملية تثبت الإرادة الحقيقية للحل؛ محذرة من أن استمرار السياسات القديمة سيضر بمسار العملية ويضعف الثقة في تحقيق أي نتائج فعلية.

عملية السلام فرصة أمام تركيا لمواجهة التغييرات

بدورها، قالت جليلة عبد الرحمن إن عملية السلام والمجتمع الديمقراطي تمنح تركيا فرصة لمعالجة أزماتها الداخلية وضمان استقرارها، محذرة من أن التراخي في اتخاذ خطوات جادة قد يعرضها لتبعات التغيرات السياسية والاجتماعية في المنطقة.

وأوضحت أن أمام تركيا خيارين، إذ يتعين عليها الاختيار بين اتخاذ إجراءات فعلية لإنجاح السلام وترسيخ الديمقراطية، وبين الاستمرار في سياساتها العقيمة والعودة لأساليب الماضي.

وأكدت في ختام حديثها، أن التغيرات الراهنة في المنطقة تستوجب البحث عن حلول ديمقراطية تضمن حقوق الجميع وتؤسس لسلام دائم.

(ح)

ANHA

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