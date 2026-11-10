جيدم دوغو: الآن هو وقت الحماية الذاتية للمرأة

أوضحت عضوة مجلس تنسيق منظومة المرأة الكردستانية، جيدم دوغو، أن شهر تشرين الثاني "هو وقتنا، الآن هو وقت المرأة، ووقت الدفاع الذاتي للمرأة، ووقت بناء الحياة الحرة للمرأة، ووقت محاسبة عنف النظام الذكوري المهيمن".

جيدم دوغو: الآن هو وقت الحماية الذاتية للمرأة
المرأة
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   13:41
مركز الأخبار
+

شاركت عضوة مجلس تنسيق منظومة المرأة الكردستانية (KJK)، جيدم دوغو، في برنامج خاص على قناة (مديا خبر) ونقلته وكالة فرات للأنباء (ANF)، تناولت خلاله عملية السلام والمجتمع الديمقراطي التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان، والعنف الممارس ضد المرأة.

وفي مستهل حديثها، هنأت القائد عبد الله أوجلان والشعب الكردي بالذكرى السنوية السابعة والعشرين لتأسيس حزب العمال الكردستاني في 27 تشرين الثاني، واستذكرت جميع الشهداء بمحبة واحترام. كما استذكرت النساء اللواتي قُتلن بمناسبة 25 تشرين الثاني، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

العملية متوقفة وتُترك للوقت

وفي تقييمها لواقع عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، قالت جيدم دوغو: "هناك عملية قائمة ويجري نقاشها على نطاق واسع، ويقول البعض إنها تسير بشكل جيد وفي مسارها الصحيح، لكننا نرى أنها متوقفة في مكانها. فهي لم تنهَر، لكنها ليست فاعلة ولا تتقدم. ولا تزال هناك صعوبات وأعمال لم تُنجز".

وحول ترك العملية للوقت، أوضحت أن هذا النهج يحمل مخاطر جدية، مضيفةً: "يُقال إن القائد عبد الله أوجلان انتقل إلى مكان جديد، لكن هذا المكان لا يزال امتداداً لوضع السجن، ولا يمكن القول إنه أصبح حراً ويتصرف بحرية. إن الأساس لدفع العملية نحو نتيجة إيجابية هو تحرر القائد عبد الله أوجلان وامتلاكه ظروف عمل حرة.

فالعملية التي لا يستطيع فيها القائد العمل بحرية والمشاركة بصورة فاعلة ومؤثرة لا يمكنها التقدم".

وأشارت إلى أن القائد عبد الله أوجلان أطلق على الهيئة المعنية اسم "هيئة السلام والتحول إلى السياسة"، مؤكدةً ضرورة مشاركته فيها بصفته منسقاً للسلام والتحول إلى السياسة.

وأضافت: "ينبغي أن يتمكن القائد عبد الله أوجلان من عقد لقاءات مع الصحفيين والأكاديميين والسياسيين ومختلف الشخصيات، وأن يوصل أفكاره ورؤاه واستراتيجيته إلى أوساط أوسع. يجب تهيئة الظروف اللازمة لذلك، لكن لم يُنفذ أي شيء من هذا القبيل".

السلام لا يلحق الضرر بأحد

ولفتت جيدم إلى أهمية عقد لقاءات بين القائد عبد الله أوجلان والصحفيين، قائلةً: "هناك حاجة ماسة إلى تغيير مناخ الخوف والأحكام المسبقة المتبادلة بين الشعب الكردي وشعوب تركيا. وينبغي خلق أجواء تسمح للطرفين بالتعرف إلى بعضهما والتحاور بصورة واضحة.

أنا أؤمن بأن القائد عبد الله أوجلان يجب أن يلتقي الصحفيين ومختلف الأوساط، وأن يتمكن من مخاطبة الرأي العام التركي بصورة علنية، حتى تفهم شعوب تركيا ما يقوله وما تعنيه الجمهورية الديمقراطية".

وأكدت أن مشروع الأمة الديمقراطية لا يهدف إلى تقسيم تركيا، قائلةً: "نحن لا نريد تقسيم هذا البلد. فما الضرر الذي يمكن أن تلحقه الأمة الديمقراطية والجمهورية الديمقراطية والمجتمع الديمقراطي بالناس في مدن تركيا؟

السلام لا يلحق الضرر بأحد، بل يجعل تركيا أكبر، ويوسع الحياة المشتركة بين شعوبها، ويعزز الديمقراطية والعيش المشترك، ويزيل المخاوف والمسافات بين الناس".

وتساءلت عن أسباب عدم تقدم العملية، مشيرةً إلى وجود حالة من الخوف لدى حكومة حزب العدالة والتنمية، وقالت: "ماذا ستخسر الدولة التركية إذا تحقق السلام؟ على العكس، ستحقق مكاسب أكبر على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وستتطور ثقافة الحياة الديمقراطية".

الديمقراطية ستعود بالفائدة على الجميع

وأوضحت أن تداعيات هذه القضية لا تقتصر على تركيا، بل تشمل روج آفا وسوريا وجنوب كردستان والعراق وشرق كردستان وإيران.

وقالت: "إنها قضية متعددة المراحل وواسعة التأثير، ومن الخطأ عدم رؤية دور القائد عبد الله أوجلان ومهمته في حلها، أو التقليل من شأنه وتصويره عدواً. فهذا يحمل مخاطر قد تؤدي إلى خسارة هذه العملية التاريخية.

لذلك، ينبغي الاعتراف بدوره في هيئة السلام والتحول إلى السياسة بوصفه فاعلاً رسمياً ومشروعاً. كما يجب اتخاذ خطوات عملية وسريعة، فلا يكفي القول إن العملية تسير بشكل جيد، بل ينبغي دفعها إلى الأمام".

وأضافت: "الديمقراطية ستعود بالفائدة على الجميع، والسلام سيعود بالفائدة على الجميع. لذلك، يجب ألا يخاف أحد من الديمقراطية والسلام والحل، سواء أكان من المعارضة أم من العمال والكادحين وأفراد المجتمع. ويمكن دفع هذه العملية إلى الأمام بصورة مشتركة".

مشكلة الهيمنة الذكورية

وتطرقت جيدم دوغو في حديثها إلى مناسبة 25 تشرين الثاني (اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة)، مشيرةً إلى أن المشكلة لا تكمن في المرأة، بل في واقع الهيمنة الذكورية الذي حوّل القضية إلى مشكلة.

وقالت: "هناك مشكلة الرجل المهيمن، الذي أصبح جزءاً من واقع العنف والقتل. ولا أتحدث عن جميع الرجال، بل عن الذين يمارسون العنف وعن الثقافة التي أنتجت الهيمنة الذكورية".

وأشارت إلى أن جسد المرأة يتعرض لهجمات متعددة، موضحةً أن صناعة الجمال ومستحضرات التجميل أنشأت سوقاً ضخمة تقوم على دفع المرأة إلى جعل نفسها موضع إعجاب الرجل.

وأضافت: "هذا أمر خطير، فهناك تهديد لصحة المرأة من خلال العمليات التجميلية والمكياج، كما أن تحويل المرأة إلى شيء يخضع لمعايير السوق هو بحد ذاته شكل من أشكال العنف".

 ينبغي للمرأة أن تضع بنفسها معايير الحياة الحرة

وأكدت جيدم أهمية أن تضع المرأة بنفسها معايير حياتها وأخلاقها وجمالها وحريتها، مشيرةً إلى أن النساء الأكثر حرماناً من التعليم هنّ النساء أنفسهن، كما يعانين من التمييز في المجالات الاقتصادية والصحية.

وشددت على أهمية الفن في بناء ثقافة المرأة الحرة، قائلةً: "ينبغي للفن الذي تقوده المرأة أن يتناول شكل العلاقات القائمة على الديمقراطية والمساواة والحرية بين المرأة والرجل، وأن يطرح نموذجاً جديداً للرجل والمرأة".

وأضافت أن مواجهة العنف تتطلب إنشاء كومينات متخصصة في الصحة والجمال والمساواة، إلى جانب كومينات الأسرة الديمقراطية التي تعيد النظر في واقع الأسرة وتواجه العنف.

"أينما كان مصدر الاعتداء، ينبغي للمرأة الرد على الهجمات"

ودعت النساء إلى تطوير قدراتهن في الدفاع عن النفس، وتشكيل مجموعات للحماية الذاتية في الأحياء والمدن، مؤكدةً ضرورة عدم ترك أي امرأة تواجه العنف بمفردها.

وقالت: "الدفاع عن النفس لا يعني بالضرورة حمل السلاح والقتال، بل امتلاك القدرة على حماية النفس والتصدي للاعتداء. وينبغي للشابات تشكيل مجموعات للدفاع عن النفس، وأن يتحركن بصورة جماعية لحماية بعضهن البعض".

وأضافت أن بناء الأكاديميات والكومينات وتطوير التنظيم المجتمعي من شأنه أن يسهم في منع العنف قبل وقوعه.

"حان وقت الدفاع عن النفس"

وفي حديثها عن الاستعدادات ليوم 25 تشرين الثاني، قالت جيدم دوغو إن منظومة المرأة الكردستانية (KJK) تولي أهمية خاصة لهذه المناسبة، داعيةً إلى تحويلها إلى أنشطة تمتد لأسبوع أو عشرة أيام أو شهر، بدلاً من اقتصارها على يوم واحد.

وأوضحت أن هذه الأنشطة ينبغي أن تشمل تنظيم التدريبات والاحتجاجات، واستذكار النساء اللواتي قُتلن على يد النظام الأبوي، ومناقشة استراتيجيات النضال ضد العنف.

وأضافت: "اسم حملتنا في منظومة المرأة الكردستانية هو "الآن وقت المرأة". إن شهر تشرين الثاني هو شهرنا، والآن وقت المرأة والدفاع عن نفسها وبناء حياتها الحرة ومحاسبة نظام الهيمنة الذكورية".

وأكدت ضرورة تنظيم فعاليات قوية خلال هذا الشهر، ولا سيما في 25 تشرين الثاني، مشددةً على أهمية مشاركة النساء الكرديات وجميع نساء تركيا في هذه الجهود.

واختتمت بالقول: "إن رفيقاتنا وصديقاتنا التركيات في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي عزيزات جداً علينا، ومن المهم بناء هذا التحالف الأساسي ومواصلة نضال السلام. كما ينبغي تنظيم حملة واسعة تشمل النساء في الشرق الأوسط والعالم، ورفع مستوى النضال والموقف في مواجهة هيمنة الذكورية".

(ي م)

العلامات:

المقال السابق

قافلة جديدة لمهجّري سري كانيه تنطلق إلى مناطقها يوم الخميس 

المادة التالية

افتتاح نادي رياضي في كوباني يضم أكاديمية للأطفال وفريقاً للسيدات

أخبار ذات صلة

مؤتمر ستار في الدرباسية يقيّم أعماله ويبحث تعزيز دور المرأة في سوريا الجديدة

مؤتمر ستار في الدرباسية يقيّم أعماله ويبحث تعزيز دور ال...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 17:31

ورشة عمل في الحسكة تناقش دور المرأة السورية في صنع القرار

ورشة عمل في الحسكة تناقش دور المرأة السورية في صنع القرار

السبت 31 تشرين الأول, 2026 - 15:17

مطالب لإدراج اللغة الكردية لغة رسمية في الدستور السوري الجديد

مطالب لإدراج اللغة الكردية لغة رسمية في الدستور السوري ...

الأحد 18 تشرين الأول, 2026 - 12:36

أمهات السلام يبدأن "مناوبة السلام" في أنقرة

أمهات السلام يبدأن "مناوبة السلام" في أنقرة

الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026 - 12:57

من خيمة إلى خيمة: أوجاع التهجير وأمل العودة إلى سري كانيه

من خيمة إلى خيمة: أوجاع التهجير وأمل العودة إلى سري كانيه

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 05:43

أجندة المرأة الأسبوع الماضي

أجندة المرأة الأسبوع الماضي

الجمعة 23 تشرين الأول, 2026 - 06:40