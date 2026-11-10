هدوء وانتشار أمني في وادي بردى عقب اشتباكات أمس 

عاد الهدوء إلى منطقة وادي بردى بريف دمشق، عقب اشتباكات اندلعت في المنطقة أمس الاثنين، مع انتشار أمني مكثف في عموم المنطقة.

هدوء وانتشار أمني في وادي بردى عقب اشتباكات أمس 
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الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   09:20
دمشق
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أفاد مراسلو وكالتنا، صباح اليوم، بانتشار أمني مكثف في منطقة وادي بردى بريف دمشق، عقب اندلاع اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي ومجموعة مسلحة مجهولة. 

ولم يتسنَّ بعد معرفة الأضرار التي خلفتها الاشتباكات بين الجانبين، ولم يصدر أي تعليق من قوات الأمن الداخلي على الحدث.

وبحسب المعلومات الواردة، انتشرت قوى الأمن في المنطقة عقب الاشتباكات، وعاد الهدوء إلى المنطقة.

(أم)

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