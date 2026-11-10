طلبة كركي لكي ورميلان يؤكدون مواصلة احتجاجاتهم حتى ضمان حقهم في التعليم بلغتهم

جدد طلبة مدينتي كركي لكي ورميلان، مطالبهم بحق التعليم باللغة الكردية، مؤكدين مواصلة احتجاجاتهم حتى ضمان حقهم في التعلم بلغتهم الأم.

طلبة كركي لكي ورميلان يؤكدون مواصلة احتجاجاتهم حتى ضمان حقهم في التعليم بلغتهم
طلبة كركي لكي ورميلان يؤكدون مواصلة احتجاجاتهم حتى ضمان حقهم في التعليم بلغتهم
طلبة كركي لكي ورميلان يؤكدون مواصلة احتجاجاتهم حتى ضمان حقهم في التعليم بلغتهم
طلبة كركي لكي ورميلان يؤكدون مواصلة احتجاجاتهم حتى ضمان حقهم في التعليم بلغتهم
خبر
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   12:53
قامشلو
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خرج طلبة مدينتي كركي لكي ورميلان في منطقة الجزيرة، اليوم، في مظاهرة احتجاجية للمطالبة بحقهم في التعليم بلغتهم الأم اللغة الكردية، ورفضاً لقرار وزارة التربية في الحكومة الانتقالية بحصر تدريس اللغة الكردية في المدارس بثلاث حصص أسبوعية فقط.

وجابت المظاهرة الشوارع وصولاً إلى المجمع التربوي في بلدة رميلان حيث نظم الطلبة وقفة احتجاجية أمام المجمع رددوا خلالها شعارات تؤكد تمسكهم بحقهم في التعليم باللغة الكردية.

وشدد الطلبة على مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية والمطالبة بحقهم في التعلم بلغتهم الأم، مؤكدين أن التعليم باللغة الكردية حق أساسي لا يمكن التنازل عنه.

(ك س/ح)

ANHA


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