تزايد حوادث الدراجات النارية في جل آغا وسط مطالبات بتشديد الرقابة

تتزايد المخاوف في مدينة جل آغا من حوادث الدراجات النارية التي أودت بحياة عدد من القاصرين وأوقعت إصابات، في ظل تسجيل سبعة حوادث خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات الأهالي بتكثيف الدوريات ومنع القاصرين من القيادة، فيما أرجع مركز المرور تزايد الحوادث إلى السرعة الزائدة وغياب المطبات وضعف الرقابة في بعض المناطق.

تزايد حوادث الدراجات النارية في جل آغا وسط مطالبات بتشديد الرقابة
تزايد حوادث الدراجات النارية في جل آغا وسط مطالبات بتشديد الرقابة
تزايد حوادث الدراجات النارية في جل آغا وسط مطالبات بتشديد الرقابة
تزايد حوادث الدراجات النارية في جل آغا وسط مطالبات بتشديد الرقابة
تزايد حوادث الدراجات النارية في جل آغا وسط مطالبات بتشديد الرقابة
تزايد حوادث الدراجات النارية في جل آغا وسط مطالبات بتشديد الرقابة
تزايد حوادث الدراجات النارية في جل آغا وسط مطالبات بتشديد الرقابة
تزايد حوادث الدراجات النارية في جل آغا وسط مطالبات بتشديد الرقابة
تزايد حوادث الدراجات النارية في جل آغا وسط مطالبات بتشديد الرقابة
تزايد حوادث الدراجات النارية في جل آغا وسط مطالبات بتشديد الرقابة
تزايد حوادث الدراجات النارية في جل آغا وسط مطالبات بتشديد الرقابة
تزايد حوادث الدراجات النارية في جل آغا وسط مطالبات بتشديد الرقابة
خبر
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   03:50
قامشلو
بسنة شمو
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تشهد شوارع مركز مدينة جل آغا في منطقة الجزيرة، تزايداً في حوادث السير، معظمها بين الدراجات النارية والمركبات، نتيجة السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد المرور، إلى جانب قيادة قاصرين للدراجات النارية.

وأثارت هذه الحوادث، قلق الأهالي، خصوصاً بعد وقوع وفيات وإصابات في صفوف القاصرين، ما دفع عائلات إلى التخوف من السماح لأطفالها بالتوجه إلى الأسواق أو المدارس أو اللعب في الشوارع، ولا سيما خلال الفترة التي تعقب انتهاء الدوام المدرسي، حيث تزداد التجاوزات المرورية.

وفي هذا السياق، قال المواطن فواز السلوم إن غياب المطبات المرورية وعدم منع القاصرين من قيادة الدراجات النارية يسهمان في تكرار الحوادث، ويشكلان تهديداً لسلامة المواطنين على الشارع العام.

وطالب السلوم الجهات المعنية بإعادة وضع المطبات على الطريق العام للحد من السرعة، داعياً مركز مرور جل آغا إلى تكثيف الدوريات وتشديد الرقابة على سائقي الدراجات النارية، حفاظاً على حياة الأهالي والأطفال.

من جانبه، أشار المواطن علاء الدين يوسف الكردي إلى أن السرعة الزائدة وغياب المطبات المخففة للسرعة يقفان وراء معظم الحوادث، مطالباً بوضع قانون صارم يمنع القاصرين من قيادة الدراجات النارية، مع تطبيقه بصورة جدية.

وأضاف أن الخوف بات يسيطر على الأهالي، الذين أصبحوا يترددون في إرسال أطفالهم إلى المدارس والأسواق أو السماح لهم باللعب أمام منازلهم، خشية تعرضهم لحوادث نتيجة السرعة العالية للدراجات النارية، مشيراً إلى وقوع حوادث مميتة طالت أطفالاً، خصوصاً بعد انتهاء الدوام المدرسي.

مركز المرور: تسجيل 7 حوادث ورفع تقرير لإنشاء مطبات صناعية

وبدوره، أوضح إداري مركز المرور في جل آغا، عمران سليمان، أن دوريات المرور مستمرة في مركز المدينة، إلا أن المخالفات تزداد على الطرق الممتدة بين مداخل المدينة ومركز السوق، بسبب قلة الدوريات في تلك المناطق، ما يتيح لبعض سائقي الدراجات النارية ارتكاب تجاوزات مرورية.

وكشف سليمان عن وقوع 7 حوادث خلال الفترة الأخيرة، أسفرت غالبيتها عن وفيات بين القاصرين وسائقي الدراجات النارية.

وعزا سليمان تزايد الحوادث إلى إزالة المطبات المرورية عقب أعمال تعبيد الطريق، موضحاً أن البلدية أبلغت مركز المرور بعدم قدرتها على إنشاء مطبات جديدة بسبب نقص كميات الأسفلت المخصصة للمشروع.

وأشار إلى أن مركز مرور جل آغا رفع تقريراً إلى الإدارة العامة للمرور، طالب فيه بإنشاء مطبات صناعية على الشارع العام، بهدف تخفيف سرعة المركبات والدراجات النارية والحد من الحوادث.

وفيما يتعلق بقيادة القاصرين، أكد سليمان وجود قوانين تمنعهم من قيادة الدراجات النارية، لكنه أشار إلى أن عدم تعاون بعض الأهالي يشكل عائقاً أمام الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، مشدداً على ضرورة تكاتف المجتمع والجهات المختصة لتطبيق القوانين والحد من المخالفات.

ودعا سليمان في ختام حديثه، الأهالي إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية أبنائهم ومنع القاصرين من قيادة الدراجات النارية، كما طالبهم بالإبلاغ عن المخالفات المرورية لتمكين مركز المرور من اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المخالفين.

(ح)

ANHA


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