رئيس البرلمان التركي يجري جولة زيارات للأحزاب السياسية

يجري رئيس البرلمان التركي جولة زيارات لكتل الأحزاب السياسية لمناقشة تأسيس "لجنة المتابعة"، تشمل الشعب الجمهوري والطريق الجديد اليوم، والمساواة وديمقراطية الشعوب والعدالة والتنمية اليوم وغداً، والحركة القومية في 12 تشرين الثاني، على أن يُعلن تشكيل اللجنة رسمياً عقب انتهاء اللقاءات.

رئيس البرلمان التركي يجري جولة زيارات للأحزاب السياسية
خبر
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   14:25
مركز الأخبار
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بدأ رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (البرلمان)، نعمان قورتولموش، اليوم جولة من الزيارات تشمل الكتل السياسية في البرلمان، بهدف مناقشة تأسيس "لجنة المتابعة".

ووفقاً للجدول، يلتقي قورتولموش اليوم عند الساعة 14:00 بكتلة حزب الشعب الجمهوري (CHP)، تليها زيارة إلى كتلة حزب الطريق الجديد (Yeni Yol) في الساعة 15:00، على أن يستكمل جولته غداً بزيارة كتلتي حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Party) عند الساعة 13:30، وحزب العدالة والتنمية (AKP).

وحسب معلومات من مصادر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، سيواصل رئيس البرلمان جولته بزيارة حزب الحركة القومية (MHP) في 12 تشرين الثاني الجاري.

ومن المرتقب أن تباشر لجنة المتابعة البرلمانية أعمالها عقب إعداد القانون الإطاري الخاص بها بناءً على نتائج هذه اللقاءات، على أن يُعلن تشكيلها رسمياً عقب انتهاء لقاءات قورتولموش مع الأحزاب السياسية.

(ل م)

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