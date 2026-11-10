كومين فيلم روج آفا يواصل حملة النظافة في مدينة قامشلو

يواصل كومين فيلم روج آفا، بالتنسيق مع مديرية الثقافة في محافظة الحسكة، حملة النظافة في مدينة قامشلو، تحت شعار "أحب مدينتي وأهتم بها"، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الحملة.

كومين فيلم روج آفا يواصل حملة النظافة في مدينة قامشلو
كومين فيلم روج آفا يواصل حملة النظافة في مدينة قامشلو
كومين فيلم روج آفا يواصل حملة النظافة في مدينة قامشلو
كومين فيلم روج آفا يواصل حملة النظافة في مدينة قامشلو
كومين فيلم روج آفا يواصل حملة النظافة في مدينة قامشلو
كومين فيلم روج آفا يواصل حملة النظافة في مدينة قامشلو
كومين فيلم روج آفا يواصل حملة النظافة في مدينة قامشلو
كومين فيلم روج آفا يواصل حملة النظافة في مدينة قامشلو
خبر
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   11:34
قامشلو
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شهدت مدينة قامشلو، اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من حملة النظافة، التي أطلقها كومين فيلم روج آفا، بالتنسيق مع مديرية الثقافة في محافظة الحسكة قبل يومين، والتي تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة والحفاظ على نظافة المدينة.

وانطلقت المرحلة الثانية من الحملة من مدينة الشباب، وصولاً إلى مركز كومين فيلم روج آفا في الحي الغربي، بمشاركة أعضاء من كومين فيلم روج آفا وعدد من الشبيبة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمرحلة الأولى من الحملة التي أطلقت يوم الأحد الفائت، بهدف ترسيخ وتعزيز الثقافة المجتمعية للمحافظة على البيئة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

ومن المقرر أن تختتم الحملة يوم الخميس القادم المصادف لـ 12 تشرين الثاني الجاري، من خلال تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار ترسيخ ثقافة النظافة والاهتمام بها في المدينة، وتعزيز حماية البيئة والمحافظة عليها وقبيل انطلاق مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس الذي سينطلق في مدينة قامشلو خلال الفترة القادمة.

(م ن/ح)

ANHA


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