طلبة كركي لكي: من حقنا أن نواصل تعليمنا بلغتنا الأم

أكد طلبة من مدينة كركي لكي تمسكهم بحقهم في الدراسة بلغتهم الأم، رافضين قرار وزارة التربية في الحكومة الانتقالية الذي حصر تدريس اللغة الكردية في المدارس بثلاث حصص أسبوعية فقط، مشيرين إلى أنها غير كافية، مطالبين بأن تشمل اللغة الكردية جميع المواد الدراسية.

طلبة كركي لكي: من حقنا أن نواصل تعليمنا بلغتنا الأم
خبر
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   02:30
قامشلو
روهات خلف
+

تتواصل ردود الفعل الرافضة لقرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية والذي حصر تدريس اللغة الكردية في المدارس بثلاث حصص أسبوعية فقط. وفي السياق تحدث طلبة من مدينة كركي لكي في منطقة الجزيرة لوكالتنا.

وقالت الطالبة سلمى عمر: "لا نقبل بهذا القرار، فقد اعتدنا على الدراسة باللغة الكردية، ومن الصعب علينا الانتقال إلى دراسة بقية المواد باللغة العربية بعد أن تعلمنا لسنوات بلغتنا، نريد أن تكون جميع المواد الدراسية بالكردية، وألا يقتصر تدريسها على 3 حصص أسبوعية".

وأضافت: "من حقنا أن نتعلم بلغتنا الأم، فنحن نريد أن نتابع دراستنا ونفهم دروسنا باللغة التي نشأنا وتعلمنا بها؛ لذلك نطالب بالحفاظ على حقنا في التعليم باللغة الكردية في جميع المراحل الدراسية".

من جانبه، قال الطالب فرهاد جميل: "تعلمنا باللغة الكردية ونريد أن نواصل تعليمنا بها، فمن غير المقبول أن تقتصر لغتنا على 3 حصص أسبوعية، بينما ندرس بقية المواد بلغة أخرى".

وطالب بأن تصبح اللغة الكردية لغة رسمية، وأن يتم الاعتراف بها في الدستور السوري الجديد، وأكد أن تعلمهم بلغتهم الأم حق يجب ضمانه، مشدداً على رغبته في مواصلة جميع مراحله التعليمية بلغته الأم.

أما الطالبة نسرين محمد، فقالت: "أمضينا 10 سنوات في الدراسة باللغة الكردية، وخلال هذه السنوات اعتدنا على فهم الدروس والمناهج بها، لذلك فإن الانتقال إلى الدراسة باللغة العربية ليس أمراً سهلاً بالنسبة لنا، نحن نريد أن نكمل تعليمنا بلغتنا الأم التي درسنا بها طوال هذه السنوات".

وأشارت إلى أن تخصيص 3 حصص أسبوعية للغة الكردية لا يكفي، فهي ليست مادة يريدون تعلمها بعدد محدود من الساعات فقط، بل هي لغتهم الأم التي يريدون أن يتعلموا جميع المواد الدراسية بها.

بدوره، أشار الطالب عكيد أوسي إلى أن تقليص تدريس لغتهم الأم إلى 3 حصص أسبوعية لا يلبي حاجتهم في مواصلة التعليم بلغتهم الأم، مطالباً بأن تدّرس جميع المواد باللغة الكردية.

وأكد أن من حق كل مكون أن يتعلم بلغته الأم، وهذا الحق يجب أن يكون متاحاً للطلبة الكرد أيضاً، وقال مختتماً حديثه: "لا نطالب سوى بحقنا في التعلم بلغتنا ومواصلة دراستنا بها، دون أن نضطر إلى التخلي عنها في مسيرتنا التعليمية".

(ح)

ANHA


العلامات:

المقال السابق

إصابة عشرات الطالبات باختناق إثر تسرب غاز الكلور في ميسان العراقية

المادة التالية

اختتام اليوم الأول من المفاوضات الروسية الأوكرانية في أبوظبي

أخبار ذات صلة

توغل إسرائيلي بـ14 آلية عسكرية في ريف القنيطرة

توغل إسرائيلي بـ14 آلية عسكرية في ريف القنيطرة

السبت 7 تشرين الثاني, 2026 - 20:47

كومين فيلم روج آفا يواصل حملة النظافة في مدينة قامشلو

كومين فيلم روج آفا يواصل حملة النظافة في مدينة قامشلو

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 11:34

وفاة 3 أطفال في انفجار لغم أرضي غربي تدمر

وفاة 3 أطفال في انفجار لغم أرضي غربي تدمر

الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026 - 18:03

السيول تكشف عن ألغام وعبوات ناسفة في العريشة والأهالي يناشدون لإزالتها

السيول تكشف عن ألغام وعبوات ناسفة في العريشة والأهالي ي...

الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026 - 09:04

عمر أوجلان: نحيي نضال روج آفا من أجل اللغة الكردية

عمر أوجلان: نحيي نضال روج آفا من أجل اللغة الكردية

الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026 - 08:52

توغل إسرائيلي بخمس آليات في ريف القنيطرة الجنوبي

توغل إسرائيلي بخمس آليات في ريف القنيطرة الجنوبي

الأحد 8 تشرين الثاني, 2026 - 19:27