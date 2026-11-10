إصابة ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل سلطنة عُمان

أعلنت هيئة بحرية بريطانية إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل عُمان، مؤكدة سلامة الطاقم وعدم تسجيل أضرار.

إصابة ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل سلطنة عُمان
العالم والشرق الأوسط
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   21:34
مركز الأخبار
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم، تعرض ناقلة نفط لضربة بمقذوف مجهول على بُعد 19 ميلاً بحرياً شمال شرقي منطقة ليما، قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وأفادت الهيئة، في بيان، بأن ربان الناقلة أبلغ عن إصابة السفينة بمقذوف لم تُحدد طبيعته أو مصدره، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بخير، وأن الحادث لم يسفر عن أضرار بيئية.

وأضافت أن طاقم السفينة سيجري تقييماً للأضرار مع شروق الشمس صباح الأربعاء، لتحديد حجم الإصابة والتداعيات المحتملة على سلامة الناقلة.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلاً عن الحرس الثوري الإيراني، بوقوع انفجارات على متن ناقلتي نفط في مضيق هرمز، أعقبتها حرائق دفعت السفينتين إلى التوقف.

وذكر التقرير أن إحدى الناقلتين اصطدمت بلغم بحري، من دون توافر تأكيد مستقل لهذه المعلومات حتى الآن.

(ع م)

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