روبيو: لا حاجة حالياً لعمليات عسكرية واسعة ضد إيران

أكد ماركو روبيو أن العقوبات والحصار البحري يحققان نتائج كبيرة ضد إيران، مستبعداً حالياً عمليات عسكرية واسعة، ومشيراً إلى انفتاح واشنطن على اتفاق حقيقي مع طهران.

روبيو: لا حاجة حالياً لعمليات عسكرية واسعة ضد إيران
العالم والشرق الأوسط
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   18:39
مركز الأخبار
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أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم، أن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري المفروضين على إيران يحققان نتائج كبيرة، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يرى في المرحلة الراهنة حاجة إلى شنّ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد طهران.

وقال روبيو، في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، إنه أبلغ حلفاء واشنطن بأن "الحملة الاقتصادية مدمّرة للغاية، إلى درجة أنه لا توجد حالياً ضرورة لعمليات قتالية كبرى"، مؤكداً أن تأثير العقوبات يتزايد مع مرور الأيام، وأن الضغوط الاقتصادية على إيران مرشحة لمزيد من التصاعد.

وأضاف أن الأضرار الاقتصادية التي تلحقها واشنطن بإيران تتفاقم بمرور الوقت، مشيراً إلى أن طهران لن تكون قادرة في المرحلة الحالية على بيع نفطها في الأسواق العالمية، فيما يتحمل الشعب الإيراني تبعات سياسات قيادته.

وفي المقابل، أكد روبيو أن الولايات المتحدة ما زالت منفتحة على التوصل إلى "اتفاق حقيقي" مع إيران، لكنه وصف الشروط التي تطرحها طهران بأنها "عبثية".

ورأى أن نتائج سياسة الضغط الاقتصادي ستصبح أكثر وضوحاً خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، في وقت تراهن فيه واشنطن على العقوبات والحصار البحري لإضعاف القدرات الاقتصادية الإيرانية، من دون اللجوء في الوقت الراهن إلى تصعيد عسكري واسع النطاق.

(ع م)

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