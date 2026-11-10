قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق

استهدفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي بقذيفتين مدفعيتين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق
خبر
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   21:36
مركز الأخبار
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استهدفت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم، أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي بقذيفتين مدفعيتين، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو تحديد حجم الأضرار المادية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه أحصى، منذ مطلع عام 2026، 114 استهدافاً إسرائيلياً للأراضي السورية، بينها 6 استهدافات جوية و108 استهدافات برية. وأوضح أن هذه العمليات أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 13 هدفاً، شملت بقايا مستودعات للأسلحة والذخائر، ومقرات ومراكز، إضافة إلى آليات.

(ع م)

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