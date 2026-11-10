مقتل 12 شخصاً وإصابة 50 جرّاء حادث تصادم ضخم في بلغاريا

لقي 12 شخصاً حتفهم وأصيب 50 آخرون في تصادم متسلسل شمل نحو 50 مركبة على طريق سريع شرقي بلغاريا.

مقتل 12 شخصاً وإصابة 50 جرّاء حادث تصادم ضخم في بلغاريا
العالم والشرق الأوسط
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   22:28
مركز الأخبار
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لقي 12 شخصاً حتفهم وأصيب 50 آخرون، اليوم، في حادث تصادم متسلسل شمل نحو 50 مركبة على طريق سريع في شرق بلغاريا، وسط ضباب كثيف أدى إلى تدني مستوى الرؤية.

وبحسب "رويترز"، وقع الحادث بالقرب من مدينة يامبول، على الطريق السريع (A1) الذي يربط العاصمة صوفيا بمدينة بورغاس الساحلية شرقي البلاد. وهرعت الشرطة وفرق الإطفاء والإسعاف إلى الموقع، حيث أظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية سيارات وشاحنات متراكمة على امتداد ستة مسارات، فيما انقلب عدد من المركبات وتحطمت أخرى أو انحرفت عن الطريق.

وقال الأمين العام لوزارة الداخلية البلغارية، ليوبومير نيكولوف، خلال إحاطة صحفية في موقع الحادث، إن الضباب يرجح أن يكون السبب وراء التصادم، موضحاً أن الحادث بدأ باصطدام حافلة بشاحنة على الجانب المتجه نحو مدينة بورغاس.

من جهتها، قالت وزيرة الصحة كاتيا إيفكوفا إن 11 شخصاً لقوا حتفهم في موقع الحادث، فيما توفي مصاب آخر في المستشفى. وأكدت وزارة الداخلية نقل 50 مصاباً إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال حاكم منطقة يامبول، جورجي تشالاكوف، لوكالة الأنباء الرسمية البلغارية، إن نحو 50 مركبة شاركت في التصادم، الذي تسبب في مشاهد دمار واسعة على الطريق السريع.

وأعلن رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف أن الأربعاء سيكون يوم حداد وطني على ضحايا الحادث، واصفاً ما جرى بأنه مأساة، ومشيراً إلى إصدار تعليمات بإرسال طائرات لإجلاء المصابين، فضلاً عن عزمه زيارة موقع التصادم.

(ع م)

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