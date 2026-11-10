عضو مجلس PYD: نقل مكان القائد أوجلان لا يكفي.. يجدب تغيير القوانين

عدّ عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD عبد الغني أوسو نقل مكان احتجاز القائد عبد الله أوجلان خطوة غير كافية، ودعا إلى إطلاق سراحه، وإصدار قوانين تتيح له إدارة علمية السلام والمجتمع الديمقراطي مع الدولة التركية.

عضو مجلس PYD: نقل مكان القائد أوجلان لا يكفي.. يجدب تغيير القوانين
خبر
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   02:30
الحسكة
ديار أحمد
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انتقد في تصريح لوكالتنا عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD عبد الغني أوسو مماطلة الدولة التركية في اتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، مثمّناً في الوقت ذاته الخطوات التي اتخذتها حركة الحرية.

وقال أوسو: "الحركة الأبوجية اتخذت خطوات كبيرة في إطار عملية السلام، إلا أن الدولة التركية تدار من قِبل مجموعة من الأحزاب والشخصيات غير المتفقة حيال هذه العملية، ولم تتعامل معها بجدية حتى الآن".

وحذر أوسو من وجود "جهات داخل تركيا تحاول الاستفادة من هذه العملية لتحقيق برامجها ومصالحها الشخصية، لذلك فإن السير بهذه الطريقة والاعتماد على هذا النهج في التعامل مع العملية لن يؤديا إلى أي نتائج إيجابية".

وشدد عضو المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي على ضرورة تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان: "وليس نقله إلى مكان آخر، كونه الشخص الذي يدير المرحلة والعملية"، داعياً الدولة التركية للسماح للسياسيين والشخصيات المعنية بعملية السلام بلقائه.

ودعا تركيا للنظر إلى: "العملية بشكل حقيقي، وأن تدرك أن القائد عبد الله أوجلان هو قوة الحل، كون هذه العملية تشكل فرصة تاريخية لشعوب المنطقة".

كما طالب أوسو الدولة التركية بإحداث: "تغيير في القوانين، بما يضمن أن يعيش الكرد مع سائر المجتمعات والمكونات بسلام، وأن يمارسوا ثقافتهم ويحافظوا على تاريخهم".

وفي الـ 31 من تشرين الأول الفائت قال عضو وفد إمرالي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، مدحت سنجار "انتقل السيد أوجلان إلى المكان الجديد الذي جرى إنشاؤه في إمرالي، إن قبول السيد أوجلان بالانتقال إلى ذلك المكان يتطلب تسريع الخطوات اللازمة".

(م)

ANHA


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