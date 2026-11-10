درجات الحرارة أدنى من معدلاتها مع تحذيرات من الصقيع والضباب

توقعت الأرصاد الجوية ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها، محذرة من الصقيع في المرتفعات والشمال والبادية والضباب في مناطق عدة.

درجات الحرارة أدنى من معدلاتها مع تحذيرات من الصقيع والضباب
المجتمع والحياة
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   10:19
مركز الأخبار
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تميل درجات الحرارة في سورية إلى الارتفاع اليوم الثلاثاء، مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، وسط أجواء خريفية مستقرة وباردة نسبياً، وتحذيرات من تشكل الصقيع والضباب في عدد من المناطق.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون بين الصحو والغائم جزئياً عموماً، فيما يصبح الجو بارداً خلال الليل وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية، محذراً من تشكل الصقيع في المرتفعات وأجزاء من المنطقة الشمالية والبادية خلال ساعات الصباح الباكر، ومن تشكل الضباب في القلمون وغوطة دمشق والمنطقة الوسطى خلال الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المنطقة الشرقية والجزيرة، وشرقية إلى جنوبية شرقية في بقية المناطق، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية بين 21 و10 درجات في اللاذقية، و21 و11 درجة في طرطوس، و18 و4 درجات في دمشق، و16 و3 درجات في الحسكة، و16 و4 درجات في حلب والرقة، و18 و5 درجات في دير الزور، و20 و5 درجات في درعا، فيما تسجل في ريف دمشق (القلمون) 13 ودرجة واحدة.

(م ش)

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