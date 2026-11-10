قافلة جديدة لمهجّري سري كانيه تنطلق إلى مناطقها يوم الخميس 

تستعد نحو 370 عائلة من مهجّري سري كانيه لمغادرة مخيمات الإيواء صباح الخميس المقبل، إلى مناطقها في أرياف سري كانيه وتل تمر وزركان، وفق لجنة المهجّرين.

قافلة جديدة لمهجّري سري كانيه تنطلق إلى مناطقها يوم الخميس 
خبر
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   13:18
الحسكة
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تنطلق صباح الخميس المقبل، قافلة جديدة لمهجّري سري كانيه/ رأس العين، وتضم نحو 370 عائلة من مخيمات الإيواء، باتجاه مناطقها في أرياف سري كانيه وتل تمر وزركان.

وأفادت لجنة مهجّري سري كانيه لوكالتنا، بأن العائلات المشمولة بالقافلة ستغادر مخيمات الإيواء صباح الخميس، في إطار قوافل عودة المهجّرين إلى مناطقهم.

ويطالب مهجّرون في المخيمات ومراكز الإيواء بتسريع قوافل العودة، في ظل تفاقم معاناتهم جراء نقص مقومات الحياة ووسائل التدفئة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء.

(د أ/ ل م)

ANHA

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