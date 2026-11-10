انبعاثات الوقود الأحفوري تتراجع عالمياً للمرة الأولى منذ 2020

توقع تقرير الميزانية العالمية للكربون انخفاض انبعاثات الوقود الأحفوري 0.4% عام 2026، بفعل توسع الطاقة المتجددة وتراجع استهلاك النفط جراء تداعيات الحرب مع إيران.

انبعاثات الوقود الأحفوري تتراجع عالمياً للمرة الأولى منذ 2020
المجتمع والحياة
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   12:33
مركز الأخبار
+

يتوقع أن تنخفض الانبعاثات العالمية الناتجة عن الوقود الأحفوري بشكل طفيف في العام 2026 بفضل التوسع في الطاقة المتجددة وصدمة أسعار النفط التي نجمت عن الحرب في إيران، وفق ما ذكر باحثون الثلاثاء.

وأظهر تقرير "الميزانية العالمية للكربون" أن الانبعاثات الناجمة عن حرق النفط والغاز والفحم، وهي المسببات الرئيسة لتغير المناخ، ارتفعت بمتوسط 0,9 في المئة سنوياً خلال العقد الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي عام 2025.

لكن يتوقع أن تنخفض 0,4 في المئة عام 2026، وفقاً للبحث الذي نشر تزامناً مع اجتماع الدول في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب31) في أنطاليا بتركيا.

وسيكون هذا أول انخفاض سنوي منذ العام 2020 حين أدت جائحة كوفيد-19 إلى شلّ الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والنقل.

ووجد الباحثون أن الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة في إيران وإغلاق مضيق هرمز، ساهما في خفض الانبعاثات إذ أدت إلى تراجع استهلاك النفط في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الخام.

كما أن نشر الألواح الشمسية ومزارع طاقة الرياح والمركبات الكهربائية ساهم في هذا الانخفاض. وخلص التقرير إلى أن ثلثي الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة تلبى بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية.

لكن بيار فرايدلينغستين، مدير مكتب الميزانية الكربونية العالمية في جامعة إكستر في بريطانيا قال إن "انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الوقود الأحفوري أمر مشجع، لكن هذا التراجع الذي يعود جزئياً إلى صدمات جيوسياسية لا يمثل حلاً مستداماً للمناخ".

وأوضح فرايدلينغستين الذي قاد الدراسة المنشورة في دورية "إيرث سيستم ساينس داتا" أن "الحل الطويل الأمد يبقى في النشر السريع لتقنيات الطاقة النظيفة".

من جهتها، أشارت كورين لو كيري أستاذة علوم تغير المناخ في جامعة إيست أنغليا، إلى أن الانبعاثات عاودت الارتفاع عندما تعافت الاقتصادات عقب صدمات مثل جائحة كوفيد-19 أو الأزمة المالية العالمية.

وقالت إنه من المرجح حدوث انتعاش "عندما تزول التوترات المتعلقة بالنفط".

وتشير التقديرات إلى أن الانبعاثات المرتبطة بالنفط انخفضت 1,9 في المئة العام الماضي، لكن ذلك كان "على الأرجح استجابة قصيرة الأمد لصدمة الطاقة التي نجمت عن الحرب مع إيران" وفق الباحثين.

ويتوقع أن تنخفض الانبعاثات الغازية بنسبة 0,3 في المئة في حين سترتفع الانبعاثات الناجمة عن استخدام الفحم 0,6 في المئة.

وعموماً، يتوقع أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الوقود الأحفوري إلى 38,2 مليار طن عام 2026.

ومع احتساب الانبعاثات الناجمة عن تحوّل استخدام الأراضي، مثل إزالة الغابات، يتوقع أن ترتفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتصل إلى 43,3 مليار طن مقارنة بـ42,8 مليار طن في العام الماضي.

(م ش)

العلامات:

المقال السابق

طلبة في قامشلو يحتجون رفضاً لتقليص ساعات تدريس اللغة الكردية

المادة التالية

طلبة كركي لكي ورميلان يؤكدون مواصلة احتجاجاتهم حتى ضمان حقهم في التعليم بلغتهم

أخبار ذات صلة

كومين فيلم روج آفا يطلق حملة نظافة في قامشلو

كومين فيلم روج آفا يطلق حملة نظافة في قامشلو

الأحد 8 تشرين الثاني, 2026 - 12:39

مزارعو كوباني عاجزون عن زراعة أراضيهم

مزارعو كوباني عاجزون عن زراعة أراضيهم

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 02:49

دراسة: غابات الأمازون تطلق كربونا أكثر مما تمتص

دراسة: غابات الأمازون تطلق كربونا أكثر مما تمتص

الجمعة 23 تشرين الأول, 2026 - 13:41

الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع حرارة الأرض 2.6 درجة بحلول 2100

الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع حرارة الأرض 2.6 درجة بحلول 2100

الأربعاء 21 تشرين الأول, 2026 - 11:37

النموذج التركي للزراعة المحمية في طرطوس يثير تساؤلات حول جدواه

النموذج التركي للزراعة المحمية في طرطوس يثير تساؤلات حو...

الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026 - 03:50

ارتفاع أسعار الحجر الأبيض والبازلتي في سوريا وسط زيادة تكاليف الإنتاج

ارتفاع أسعار الحجر الأبيض والبازلتي في سوريا وسط زيادة ...

الجمعة 23 تشرين الأول, 2026 - 07:45