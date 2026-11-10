مقتل 4 أشخاص بنيران إسرائيلية في غزة

قُتل أربعة أشخاص، بينهم فتى يبلغ 13 عاماً ووالده، في غارات جوية وإطلاق نار إسرائيلي في غزة.

مقتل 4 أشخاص بنيران إسرائيلية في غزة
العالم والشرق الأوسط
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   19:22
مركز الأخبار
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قُتل أربعة أشخاص، بينهم فتى يبلغ من العمر 13 عاماً ووالده، جراء غارات جوية وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، اليوم، وفق ما أفاد به مسؤولون صحيون ومسعفون فلسطينيون.

وقال مسعفون إن فادي رجب وابنه أبو بكر قُتلا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سطح مأوى للنازحين في حي الزيتون بمدينة غزة. وأضاف مسؤولون صحيون أن شخصاً ثالثاً قُتل في غارة جوية استهدفت محيط مدرسة في حي الدرج بالمدينة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين في المنطقتين، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي جنوب القطاع، أفاد مسعفون بمقتل شخص برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة خان يونس، ما رفع حصيلة القتلى الفلسطينيين خلال اليوم إلى أربعة على الأقل. ولم يصدر تعليق إسرائيلي بشأن هذه الواقعة.

وبحسب مسؤولين صحيين في غزة، قُتل ما لا يقل عن 1600 فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. في المقابل، تقول إسرائيل إن أربعة من جنودها قُتلوا خلال الفترة نفسها.

(ع م)

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