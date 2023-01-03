​​​​​​​دولة الاحتلال وطّنت نحو 13 ألف فرد من أسر مرتزقتها في كري سبي خلال عام

منذ احتلالها لمقاطعة كري سبي، في 9 تشرين الأول 2019، اتبعت دولة الاحتلال التركي سياسة توطين أسر مرتزقتها بدل السكان الأصليين الذين هجّرتهم قسراً من منازلهم، حيث بلغ عدد المهجّرين من المقاطعة أكثر من 100 ألف مهجّر من أصل 170 ألف.

وسرّعت دولة الاحتلال التركي من وتيرة التوطين منذ مطلع نيسان من العام الفائت بعد تصريحات أطلقها المسؤولون في دولة الاحتلال كشفوا فيها عن خططهم لتوطين نحو مليون "لاجئ" في الأراضي التي تحتلها تركيا في الشمال السوري.

وبحسب ما أكده مصدر محلي من المقاطعة المحتلة، "فإن عدد اللاجئين الذين رحّلتهم دولة الاحتلال التركي من أراضيها إلى داخل المقاطعة عبر بوابة تل أبيض الحدودية خلال عام 2022 وصل إلى 12757 لاجئ".

ووفقاً المصدر؛ فإن هؤلاء الذين رحلتهم دولة الاحتلال هم من محافظات حمص، وحلب، وإدلب، والغوطة الشرقية، وجلّهم من أسر مرتزقتها، وفلول مرتزقة داعش الذين فروا من قبلُ إلى تركيا، بعد هزيمتهم على يد قوات سوريا الديمقراطية التي حررت شمال وشرق سوريا من دنسهم.

وبيّن المصدر "وزعت دولة الاحتلال التركي هؤلاء اللاجئين على المقاطعة المحتلة وأريافها (بلدة سلوك وحمام التركمان والعلي باجلية وغيرها من القرى، وقامت بتوطينهم في منازل المهجّرين، ريثما تنهي بناء المستوطنات، بأموال قطرية وجمعيات باكستانية وأفغانية، في الجهة الغربية من مركز المقاطعة المحتلة وبلدة عين العروس، في الأراضي التي استولى "مجلس تل أبيض المحلي" من المهجّرين، ووهبها لأسياده الأتراك لتنفيذ مشروعهم الاستيطاني".

(د)

ANHA