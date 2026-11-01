الأردن يعلن إحباط تهريب مليوني حبة مخدرة عند الحدود مع سوريا

قالت السلطات الأردنية إنها أحبطت محاولة تهريب مليوني حبة مخدرة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا، بعد ضبطها مخبأة داخل مركبة شحن كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار.

الأردن يعلن إحباط تهريب مليوني حبة مخدرة عند الحدود مع سوريا
خبر
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   13:41
مركز الأخبار
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كشفت مديرية الأمن العام الأردنية عن إحباط محاولة تهريب مليوني حبة مخدرة، ضُبطت داخل مركبة شحن أثناء محاولتها دخول المملكة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا، وذلك بالتنسيق مع دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية المختصة.

ووفق الوكالة الأردنية الرسمية، التي نقلت عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، ولم تسمّه، أن الاشتباه بالمركبة جاء بعد ورود معلومات بشأنها، حيث جرى ضبطها ومن بداخلها وتفتيشها، والعثور على الحبوب المخدرة مخبأة داخل مخابئ سرية أُعدّت في جسم المركبة لهذه الغاية، تمهيداً لإعادة تهريبها إلى إحدى دول الجوار.

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات في القضية، لكشف ملابسات العملية وتحديد المتورطين فيها.

وتأتي هذه العملية في سياق استمرار محاولات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود السورية الأردنية خلال السنوات الماضية، إذ أعلنت السلطات الأردنية مراراً إحباط شحنات من الحبوب المخدرة، بينها كميات كبيرة ضُبطت داخل مركبات وشاحنات، إلى جانب عمليات أمنية استهدفت شبكات التهريب ومواقع مرتبطة بها.

(أم)

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