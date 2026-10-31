حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بألغام شرق مضيق هرمز

أعلنت البحرية الإيرانية اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بألغام شرق مضيق هرمز، ودعت السفن التجارية إلى تجنب المناطق التي وصفتها بغير الآمنة.

حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بألغام شرق مضيق هرمز
العالم والشرق الأوسط
السبت 31 تشرين الأول, 2026   21:23
مركز الأخبار
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أعلنت بحرية الجيش الإيراني، اليوم، اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بألغام أثناء عبورها منطقة شرق مضيق هرمز.

وقالت البحرية الإيرانية، في بيان، إن الناقلة التي وصفتها بأنها "مخالفة" اصطدمت بألغام أثناء مرورها في منطقة محظورة، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها.

ودعت البحرية جميع السفن التجارية إلى الامتناع عن دخول المناطق التي وصفتها بغير الآمنة في مضيق هرمز، محذرة من إطفاء أنظمة السفن أثناء العبور.

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن هوية الناقلة أو حجم الأضرار أو وقوع إصابات بين أفراد طاقمها.

(ع م)

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