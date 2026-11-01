تصعيد ميداني في ريف القنيطرة.. القوات الإسرائيلية تفرض قيوداً على حركة المدنيين

صعدّت القوات الإسرائيلية إجراءاتها في ريف القنيطرة، عبر فرض قيود على حركة السيارات، وتنفيذ توغلات وتفتيشات، ونصب حواجز عسكرية.

تصعيد ميداني في ريف القنيطرة.. القوات الإسرائيلية تفرض قيوداً على حركة المدنيين
خبر
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   15:23
مركز الأخبار
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شهدت مناطق عدة في ريف القنيطرة، اليوم، تحركات عسكرية للقوات الإسرائيلية، تخللتها إجراءات ميدانية وقيود على حركة المدنيين.

وفي التفاصيل، وضعت القوات الإسرائيلية لافتات تحذيرية على الطرق في قرى الحميدية ورسم الشولي ورسم الرواضي والصمدانية الغربية، تحذّر من مرور أكثر من ثلاث سيارات معاً عبر الطرق التي تحمل هذه اللافتات، مهددةً بالرد على أي مخالفة لهذه التعليمات.

وفي سياق متصل، توغلت دورية إسرائيلية في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، حيث أقدمت على تفتيش أحد المحال التجارية، قبل أن تنسحب من المنطقة.

كما نصبت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم، حاجزاً عسكرياً على طريق عين البيضة – جباتا الخشب، وأوقفت عدداً من المارة وأخضعتهم لعمليات تفتيش.

وتأتي هذه التحركات في إطار استمرار التوغلات والإجراءات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة.

(م ش)


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