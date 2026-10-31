وفد PYD يقدّم العزاء لعائلات ضحايا الهجوم على كنيسة في الكرك

قدّم وفد من حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) واجب العزاء لعائلات المدنيين الذين فقدوا حياتهم جراء الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف إحدى الكنائس في منطقة الكرك بالأردن، وأكد تضامنه مع أسر الضحايا ورفضه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين ودور العبادة.

وفد PYD يقدّم العزاء لعائلات ضحايا الهجوم على كنيسة في الكرك
خبر
السبت 31 تشرين الأول, 2026   20:38
مركز الأخبار
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زار وفد من حزب الاتحاد الديمقراطيPYD) ) منطقة الكرك في الأردن، لتقديم واجب العزاء لعائلات المدنيين الذين فقدوا حياتهم جراء الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف بتاريخ 23 تشرين الأول الجاري كنسية في الكرك أثناء تشييع جنازة، وأكد تضامنه مع أسر الضحايا ورفضه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين ودور العبادة.

وخلال الزيارة، قدّم الوفد التعازي والمواساة للعائلات، وأعرب عن تضامنه معها في مصابها، وشدد على رفض جميع أشكال العنف و"الإرهاب" التي تهدد التعايش والتنوع الديني والثقافي.

وأشار الوفد إلى دور الشعب الكردي وقواته في مواجهة مرتزقة داعش، والتضحيات التي قُدّمت لدحره وحماية شعوب المنطقة ومكوناتها.

وأكد أن الوفاء لتضحيات الشهداء في مواجهة "الإرهاب" يحمّل الجميع مسؤولية مشتركة لمواصلة العمل من أجل السلام والاستقرار، وتعزيز التعايش بين مختلف الشعوب والأديان.

(ف)

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