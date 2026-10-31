سنجار: السيد أوجلان انتقل إلى المكان الجديد الذي أُنشئ في إمرالي

قال عضو وفد إمرالي مدحت سنجار، إن القائد عبد الله أوجلان انتقل إلى المكان الجديد الذي جرى إنشاؤه في إمرالي، مشيراً إلى أن تنسيق القائد عبد الله أوجلان أمر بالغ الأهمية لدفع العملية إلى الأمام.

سنجار: السيد أوجلان انتقل إلى المكان الجديد الذي أُنشئ في إمرالي
خبر
السبت 31 تشرين الأول, 2026   22:53
مركز الأخبار
+

أدلى عضو وفد إمرالي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، مدحت سنجار، بتقييمات حول آخر المستجدات خلال مقابلة مع قناة "ميديا خبر TV".

وأوضح سنجار أن عملية السلام والمجتمع الديمقراطي تشهد جموداً منذ شهرين، مشيراً إلى أنه بعد الخطوات التي اتخذتها الحركة الكردية، ينبغي الانتقال إلى إمرالي.

وبيّن سنجار أن الهيئة التي ستعمل مع القائد عبد الله أوجلان هي "هيئة السلام والتحول إلى العمل السياسي"، مؤكداً أن تنسيق القائد عبد الله أوجلان أمر بالغ الأهمية لدفع العملية إلى الأمام.

وأشار سنجار إلى أن العملية لا يمكن أن تستمر من خلال الانتظار والمطالب أحادية الجانب، موضحاً أنه من أجل تجاوز المشكلات الأساسية، ينبغي على الدولة التخلي عن موقفها المتشدد.

وقال سنجار: "إن الخطوة التي ستفتح العقدة الأساسية هي خطوة السيد أوجلان. لا أعتقد أن هذه القضية مستعصية على الحل، لكن من أجل تجاوزها، ينبغي على جانب الدولة التخلي عن موقفه المتشدد والمصرّ"

ولفت سنجار إلى أن هدف القائد عبد الله أوجلان هو توحيد الكرد بوصفهم فاعلاً سياسياً، قائلاً:

"انتقل السيد أوجلان إلى المكان الجديد الذي جرى إنشاؤه في إمرالي إن قبول السيد أوجلان بالانتقال إلى ذلك المكان يتطلب تسريع الخطوات اللازمة".

(سـ)

العلامات:

المقال السابق

آلاف الشباب يتظاهرون في مدن ألمانية

المادة التالية

سنتكوم: إعادة توجيه 144 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري على إيران

أخبار ذات صلة

فقدان طفل لحياته وإصابة 9 أشخاص بانفجار لغمين في ريفَي تل تمر ومنبج

فقدان طفل لحياته وإصابة 9 أشخاص بانفجار لغمين في ريفَي ...

الجمعة 30 تشرين الأول, 2026 - 10:49

وفد من PYD يشارك في مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي

وفد من PYD يشارك في مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي ...

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 19:56

 غرق أربعة أطفال في مقلع مائي بريف تل براك

 غرق أربعة أطفال في مقلع مائي بريف تل براك

السبت 31 تشرين الأول, 2026 - 13:09

طلبة مدارس ديرك يرفضون تقليص حصص اللغة الكردية: لن ندرس بغير لغتنا الأم

طلبة مدارس ديرك يرفضون تقليص حصص اللغة الكردية: لن ندرس...

السبت 31 تشرين الأول, 2026 - 02:45

حاجز إسرائيلي في ريف القنيطرة واحتجاجات شعبية في دمشق وريفها تنديداً

حاجز إسرائيلي في ريف القنيطرة واحتجاجات شعبية في دمشق و...

الجمعة 30 تشرين الأول, 2026 - 15:27

مقتل عنصر وإصابة 2 آخرين بكمين مسلح في ريف طرطوس

مقتل عنصر وإصابة 2 آخرين بكمين مسلح في ريف طرطوس

الجمعة 30 تشرين الأول, 2026 - 08:27