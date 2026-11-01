الكرملين: بوتين سيرد على أي اتصال من زيلينسكي

أكد الكرملين استعداد بوتين للتحدث مع زيلينسكي، داعياً إياه إلى موسكو، فيما تستعد روسيا وأوكرانيا وأميركا لمفاوضات أبو ظبي بشأن الضمانات الأمنية بمشاركة أوروبية محتملة.

الكرملين: بوتين سيرد على أي اتصال من زيلينسكي
العالم والشرق الأوسط
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   14:47
مركز الأخبار
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نقلت ​وكالة "إنترفاكس" ‌للأنباء اليوم عن ​يوري ​أوشاكوف أحد مساعدي الكرملين قوله ​إن الرئيس ​الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل أي ​مكالمة ​هاتفية من نظيره الأوكراني ‌فولوديمير زيلينسكي، لأنه لا يرفض أبدا ​إجراء ​محادثات.

وبحسب إنترفاكس، قال ​أوشاكوف: "أعتقد أنه ​سيرد، بالطبع. فبوتين لم يرفض ​قط ​إجراء محادثات".

وتابع: "إن زيلينسكي يرسل إشارات عبر مصادر مختلفة. إذا كان يريد التحدث حقا، فليأت إلى موسكو".

وحول المفاوضات الثلاثية المرتقبة في أبو ظبي، أكد أوشاكوف أنه من الممكن أيضاً حضور ممثلين أوروبيين إلى طاولة المفاوضات، لكن ينبغي أن تبدأ المفاوضات في إطار ثلاثي.

وأضاف: "لدينا اتصالات عمل مع الأميركيين. لذلك من المنطقي بالطبع، أن تُعقد الجولات الأولى من المفاوضات على الأقل في إطار ثلاثي".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن على زيلينسكي القدوم إلى موسكو في حال أراد لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، مشدداً على استعداد روسيا لضمان أمنه وسلامته.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في 28 تشرين الأول أن المفاوضات المرتقبة في أبو ظبي ستتناول الضمانات الأمنية لروسيا وأوكرانيا، مؤكداً ضرورة أن تكون هذه الضمانات متبادلة. مؤكداً استحالة مناقشة هيكلية الأمن الأوروبي في غياب الأوروبيين، وأن "الحل الشامل لا يمكن التوصل إليه دونهم، لكنه أشار إلى أن الحوار سيبدأ بصيغة ثلاثية، مع صعوبة التنبؤ بتطور المناقشات وأطرافها".

(م ش)

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