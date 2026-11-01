مقتل 8 أشخاص في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة

قُتل 8 أشخاص، بينهم 5 من عناصر الشرطة، في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة وغرب خان يونس.

مقتل 8 أشخاص في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة
العالم والشرق الأوسط
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   17:28
مركز الأخبار
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قُتل ثمانية أشخاص، بينهم خمسة من عناصر الشرطة، اليوم، جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا مدينة غزة وغرب خان يونس جنوبي القطاع، وفق ما أفاد به مسعفون ووزارة الداخلية في غزة.

وقال مسعفون إن ثلاثة أشخاص قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدينة غزة، فيما أعلنت وزارة الداخلية مقتل خمسة من عناصر الشرطة في غارة أخرى طالت منطقة غرب خان يونس.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عدداً من المسلحين في خان يونس، من دون تقديم تفاصيل إضافية، فيما لم يصدر تعليق بشأن الغارة التي استهدفت مدينة غزة.

وبحسب مسؤولين صحيين فلسطينيين، قُتل ما لا يقل عن 1500 شخصاً في هجمات إسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، فيما أعلنت إسرائيل مقتل أربعة من جنودها خلال الفترة نفسها.

(ع م)

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