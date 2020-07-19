ردع الإرهاب تستمر واعتقال اكثر من 28 مرتزق ومشتبه به

تستمر المرحلة الثانية من حملة ردع الإرهاب في يومها الثالث، والتي أطلقتها قوات سورية الديمقراطية لملاحقة خلايا مرتزقة داعش في الريف الشرقي والشمال الشرقي لمدينة دير الزور السورية، استكمالًا للمرحلة الأولى.

وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى من حملة ردع الإرهاب التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في الـ4 من حزيران المنصرم، والتي استهدفت الريف الجنوبي لمدينة الحسكة وصحراء دير الزور بمحاذاة الخابور وصولًا إلى الحدود العراقية.

أطلقت قوات سورية الديمقراطية بالتنسيق مع مجلس دير الزور العسكري ووحدات حماية المرأة وبمشاركة قوى الأمن الداخلي حملتها العسكرية لملاحقة خلايا مرتزقة داعش في الريف الشرقي لمدينة دير الزور، يوم السبت الفائت حسب بيان كتابي.

وبحسب مراسل وكالتنا المتابع لمجريات الحملة، فقد تم اعتقال 28 شخصًا، على خلفية عمليات المداهمة والتمشيط التي تقوم بها القوات المشاركة، بين مشتبه بصلته بمرتزقة داعش وبين مرتزقة ينشطون كخلايا.

وفي هذا السياق، قال القيادي في قسد ساسون تولهلدان لمراسلنا " حملتنا العسكرية تستهدف أوكار خلايا داعش في المناطق الواقعة بمحاذاة المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الحكومة السورية".

وأضاف" حملتنا مستمرة وحققت نجاحات عديدة، تم من خلالها استهداف عشرات الأهداف في بلدات البصيرة، والزر، والشحيل، وذيبان، والحوايج، ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى الاستيلاء على عدد من الأجهزة الاستخباراتية والألغام".

وتستمر الحملة، حسب قادة عسكريين، إلى حين الانتهاء من تمشيط المنطقة المستهدفة والتي يبلغ عرضها4 ك، وعمق 12كم في الريف الشرقي لمدينة دير الزور.

(أ م)

ANHA