انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني

انطلقت فعاليات مهرجان "آرين جدائل السلام" في مدينة كوباني، بمشاركة فرق مسرحية من كوباني، والجزيرة، والرقة، وحلب، ودمشق.

انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني
الثقافة والفن
الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   20:36
كوباني
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وينظّم المهرجان في مدينة كوباني ، وهو حدث سنوي يُقام منذ عام 2022 تخليداً لذكرى المقاتلة "أرين ميركان" من قبل مركز باقِي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني، بالتعاون مع حركة الثقافة والفن  مزبوتاميا (TEV-ÇAND)،  ويحمل هذا العام  شعار: "من كل مدينة حكاية، ومن كل قلب رواية".

وشهد اليوم الأول من المهرجان، الذي أقيم في مركز باقِي خدو، حضور مئات الأشخاص.

واستُهلت الفعاليات بالوقوف دقيقة صمت تكريماً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو الهيئة الإدارية للجنة التحضيرية للمهرجان، حسين خاني، كلمة رحّب فيها بالحضور، وتحدث عن التحضيرات لإقامة المهرجان، قائلاً:

:كنا نرغب في إقامة المهرجان بوقت أبكر، لكن بسبب بعض الظروف الطارئة تأخر انطلاقه، ولم نتمكن من تنظيمه في موعده المحدد ومع ذلك، بذلنا كل ما في وسعنا، وعملنا بكل طاقتنا من أجل إنجاحه".

كما وجّه خاني الشكر إلى جميع المشاركين في المهرجان، وكل من ساهم بجهده في التحضير له.

من جانبها، تحدثت عضوة منسقية مؤتمر ستار، روكن أحمد، واستذكرت جميع شهداء الحرية، قائلة: "بفضل جهود الشهداء ومقاومتهم، نحن اليوم هنا ونقيم مهرجاناتنا وعندما يُذكر اسم كوباني، تحضر المقاومة والشهداء في الذاكرة ففي كوباني، لكل إنسان حكاية، ولكل إنسان شهيد ومقاومة".

وفي ختام كلمتها، هنأت روكن أحمد المشاركين بالمهرجان وبمناسبة الأول من تشرين الثاني، يوم كوباني العالمي.

بدوره، سلط أحد إداريي حركة الثقافة والفن (TEV-ÇAND)، إسماعيل خابور، الضوء على المقاومة التاريخية لمدينة كوباني، وقال: "إن مقاومة كوباني هي مقاومة روح وحياة جميع الموجودين هنا وقد قُدّمت تضحيات كبيرة كي تنهض كوباني مجدداً وتقف على قدميها ونحن نهدي هذا المهرجان إلى أرواح الشهداء، فهو يُقام بفضل تضحياتهم".

كما تحدث عضو إدارة TEV-ÇAND في مدينة الحسكة، مجيد عبيد، موضحاً أن المهرجان يُقام من أجل السلام، وأضاف: "نحن نحب الحياة، وسنواصل دائماً إقامة أفراحنا واحتفالاتنا إن ثقافتنا وإرادتنا تعكسان أننا مجتمع يحب الحياة بكل ما فيها".

وأعرب عبيد عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، قائلاً "اسم كوباني بحد ذاته تاريخ، فقد كتبت كوباني تاريخ المقاومة، وإن وجودنا هنا شرف كبير لنا".

بعد ذلك، عُرض فيلم وثائقي حول حياة الشهيدتين آرين ميركان ورومت بيريتان، كما قُدّمت مسرحية قصيرة بعنوان «بوزان وجميلة».

وقدّمت الفرقة القادمة من دمشق مسرحية بعنوان «عيدها مبارك».

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى الرابع من تشرين الثاني، حيث ستقدم الفرق المسرحية القادمة من دمشق وكوباني وحلب وإقليم الجزيرة عروضها خلال الأيام المقبلة.

من هي آرين :

آرين ميركان (ديلاارا كينج) وُلدت عام 1992 في قرية ميركان التابعة لناحية ماباتا في عفرين، ضمن عائلة وطنية.

وحملت آرين اسمها تيمناً بإحدى قائدات حركة حرية كردستان، ونشأت على الثقافة والوعي والقيم الوطنية نفسها.

وفي عام 2007، وبعد أن تعرّفت إلى مفهوم حرية المرأة والشعب الكردي، التحقت بصفوف النضال.

وفي الرابع من نيسان عام 2013، انضمت إلى وحدات حماية المرأة (YPJ) عند تأسيسها، وتولت خلال فترة قصيرة مهام قيادية.

ومع اقتراب مرتزقة داعش من مدينة كوباني وتلة مشتنور، واجهوا مقاومة كبيرة من مقاتلات وحدات حماية المرأة.

وفي الخامس من تشرين الأول عام 2014، نفذت القائدة في وحدات حماية المرأة آرين ميركان عملية فدائية عند قمة تلة مشتنور، أسفرت، عن مقتل عدد من المرتزقة.


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