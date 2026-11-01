انفجارات في البادية الجنوبية للسخنة بريف حمص

دوّت انفجارات في بادية ريف حمص، بالتزامن مع سماع صوت تحليق طيران، وسط غياب معلومات مؤكدة عن طبيعتها.

انفجارات في البادية الجنوبية للسخنة بريف حمص
خبر
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   13:18
مركز الأخبار
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أفاد نشطاء بسماع دوي انفجارات متتالية في مناطق البادية الجنوبية لمدينة السخنة بريف حمص، قبل قليل، تزامناً مع سماع أصوات طيران حربي في الأجواء، وسط تصاعد أعمدة الدخان من المواقع التي شهدت الانفجارات.

وبحسب المعلومات المتداولة، سُمع دوي الانفجارات بوضوح داخل مدينة السخنة، فيما أشار آخرين إلى أن طيراناً يُعتقد أنه تابع للتحالف الدولي شنّ غارات جوية على المنطقة.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة المواقع المستهدفة أو أسباب الانفجارات، كما لم ترد معلومات مؤكدة عن حجم الخسائر البشرية أو المادية.

(أم)

ANHA

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