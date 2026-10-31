اجتماع لمناقشة أوضاع جامعة كوباني

عقدت إدارة جامعة كوباني اجتماعاً موسعاً لمناقشة مستقبل الجامعة الإداري والأكاديمي، في ضوء اللقاءات التي جرت في دمشق.

اجتماع لمناقشة أوضاع جامعة كوباني
اجتماع لمناقشة أوضاع جامعة كوباني
اجتماع لمناقشة أوضاع جامعة كوباني
اجتماع لمناقشة أوضاع جامعة كوباني
اجتماع لمناقشة أوضاع جامعة كوباني
اجتماع لمناقشة أوضاع جامعة كوباني
خبر
السبت 31 تشرين الأول, 2026   20:11
كوباني
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عقدت إدارة جامعة كوباني، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آخر التطورات والقرارات المتعلقة بالمستقبل الإداري والأكاديمي للجامعة، وذلك عقب القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أثارت مخاوف كبيرة بين الطلبة والكادر الأكاديمي.

وبدأ الاجتماع، الذي شارك فيه عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وممثلي الطلبة، بالوقوف دقيقة صمت.

وخلال الاجتماع، جرى التطرق إلى العديد من النقاط والقرارات التي نوقشت خلال اللقاءات التي عُقدت في دمشق، والتي أثارت اعتراضات بشأنها.

وأوضح الرئيس المشترك لجامعة كوباني، شيروان مسلم، أن قراراً صدر بضرورة انضمام جميع الجامعات في سوريا إلى منظومة التعليم العالي، وعدم بقاء أي جامعة خارج هذه المنظومة، وأشار إلى أن الشهادات الصادرة عن أي جامعة تبقى خارج هذه المنظومة لن يُعترف بها.

وبيّن مسلم أن من أبرز القضايا التي طُرحت خلال الاجتماع مسألة تقسيم الجامعة وإخراج بعض الأقسام منها، ودمج جامعة كوباني بجامعة حلب، مؤكداً: "ستُتخذ جميع القرارات الداخلية من قبل إدارة الجامعة نفسها، لكن من أجل الاعتراف بالشهادات، وبناءً على المطالب الرسمية، ينبغي أن تُعامل الجامعة بوصفها جامعة حكومية، بما يضمن حماية حقوق الطلبة ومستقبلهم الأكاديمي".

وفي ختام الاجتماع، أُدلي بتصريح لوسائل الإعلام، استعرض فيه شيروان مسلم النقاط التالية:

"سبق أن زارت لجنة تربوية تابعة للحكومة جامعة كوباني، وأُجريت العديد من النقاشات. لكن بعد صدور نتائج المعادلة، لم تتضح صورة وضع الجامعة بشكل كامل لذلك، عُقد خلال الزيارة الأخيرة اجتماع موسع في دمشق مع وزارة التعليم العالي، وبحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي، جرى خلاله بحث تعريف جامعة كوباني وجامعة روج آفا ونظامهما.

ونبلغ طلبتنا وشعبنا أن جامعة كوباني ستُنظَّم على شكل مجمّع للكليات، تابع لجامعة حلب، وسيكون لهذا المجمّع مجلس ومسؤولون. وستُعتمد جميع الشهادات الصادرة عن جامعة كوباني من قبل جامعة حلب. كما ستُوضَّح أوضاع جميع أعضاء الجامعة، من مدرسين وموظفين، وسيكون الارتباط بجامعة حلب بشكل عام، وليس بصيغة واحدة فقط.

وسيواصل الطلبة القدامى في السنوات الثانية والثالثة والرابعة دراستهم في جميع أقسامهم وفق النظام السابق، حتى التخرج. أما الذين يرغبون في الانتقال إلى جامعة أخرى نتيجة التغييرات الجغرافية، فيمكنهم ذلك وفقاً للقوانين والشروط التي تحددها وزارة التعليم العالي.

وستستمر جميع برامج الدراسات العليا، سواء الماجستير أو الدكتوراه، كما كانت سابقاً، حتى تخرّج الطلبة.

أما نظام التسجيل المفتوح، فسيبقى كما هو، ويمكن للطلبة مواصلة دراستهم من خلاله، رغم وجود العديد من التفاصيل المتعلقة بهذا النظام التي ستُبحث مع جامعة حلب.

وفي ما يتعلق بمعادلة الشهادات، فقد جرى خلال الاجتماع التوصل إلى اتفاق بشأن الأقسام التي لم يتمكن الطلبة من الاستفادة من فرص المعادلة فيها. وسيُعاد الإعلان عن هذه الأقسام، ليتمكن الطلبة من تقديم طلباتهم وتحقيق أهدافهم".

وفي الختام، أكد شيروان مسلم أن جميع مطالب الطلبة قد قُبلت، وأنه سيعمل على رفع هذه المطالب إلى وزارة التعليم العالي، لضمان التوصل إلى اتفاق شامل وحماية حقوق جميع الطلبة.

(سـ)

ANHA


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