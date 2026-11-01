الجيش الإيراني: أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من المواجهة السابقة

حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني بأن أي حرب مستقبلية محتملة قد تستمر لفترة أطول من الصراع السابق، ولن يكون الرئيس الأميركي قادراً على فرض توقيت انتهائها أو تحديد شروط وضع حد لها.

الجيش الإيراني: أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من المواجهة السابقة
العالم والشرق الأوسط
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   13:40
مركز الأخبار
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حذرت إيران، اليوم، من أن أي حرب جديدة محتملة مع الولايات المتحدة قد تستمر لفترة أطول من المواجهة السابقة، مؤكدة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يكون في موقع يسمح له بتحديد موعد انتهائها أو فرض شروط تسويتها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية: "إن أي حرب مستقبلية محتملة قد تستمر لفترة أطول من الصراع السابق، ولن يكون الرئيس الأميركي قادراً على فرض توقيت انتهائها أو تحديد شروط وضع حد لها".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد حدة التوتر بين طهران وواشنطن، وسط تحذيرات إيرانية من أن أي مواجهة عسكرية مقبلة قد تكون أكثر امتداداً من سابقتها.

(م ش)

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