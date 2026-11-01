مؤسسة لينك تنظم فعالية ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

نظمت مؤسسة لينك، بالشراكة مع ستارت آب، فعالية تمهيدية ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بمشاركة عدد من رائدات الأعمال والشباب والمهتمين بتطوير المشاريع.

مؤسسة لينك تنظم فعالية ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال
مؤسسة لينك تنظم فعالية ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال
مؤسسة لينك تنظم فعالية ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال
مؤسسة لينك تنظم فعالية ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال
مؤسسة لينك تنظم فعالية ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال
مؤسسة لينك تنظم فعالية ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال
مؤسسة لينك تنظم فعالية ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال
مؤسسة لينك تنظم فعالية ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال
مؤسسة لينك تنظم فعالية ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال
مؤسسة لينك تنظم فعالية ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال
خبر
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   13:21
الحسكة
+

نظمت مؤسسة لينك بالشراكة مع "ستارت آب" فعالية تمهيدية ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، في قاعة مؤسسة لينك بمدينة الحسكة.

وشاركت في الفعالية عدد من السيدات من رائدات الأعمال والمهتمات بتطوير المشاريع، تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عاماً، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز مشاركة المرأة في عالم ريادة الأعمال وتسليط الضوء على دورها في الابتكار والتنمية الاقتصادية، من خلال توفير مساحة تفاعلية لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التحديات التي تواجه النساء في تأسيس المشاريع وتطويرها، واستكشاف الفرص المتاحة أمامهن.

وتسعى الفعالية في إلى تعزيز التواصل والتشبيك بين المشاركات، وتشجيع المبادرة وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق، بما يدعم حضور المرأة في بيئة الأعمال ويسهم في بناء مجتمع أكثر ابتكاراً واستدامة في الحسكة.

كما تسعى الفعالية إلى تطوير الذات داخل المجتمع، وتوجيه رائدات الأعمال نحو التمكين والبدء بمشاريع تهدف إلى التطوير المجتمعي والاعتماد الذاتي.

ورحب مدير مؤسسة لينك في مدينة الحسكة، هاني الحمزة، بالمشاركين في الفعالية، مؤكداً أن الهدف منها هو التوجيه نحو تمكين المشاركين في مجال الابتكار والتنمية الاقتصادية، للبدء بمشاريع تهدف إلى التطوير المجتمعي.

كما قدم الحمزة لمحة عن مشروع "ستارت آب" الذي أُنشئ عن طريق مجموعة شبابية، ليحقق اليوم إنجازاً مهماً في قائمة الأعمال الكبرى في سوريا.

من جانبها، أشارت الإدارية في قسم البيئة في المؤسسة، روان المنفي، إلى أهمية المهارات والتجارب التي مر بها المشاركون، وعبرت عن أملها أن تكون خطوة نحو تحقيق الأهداف وبناء المشروع، ومن الممكن أن تكون حلاً لأشخاص آخرين في تطوير مشاريعهم.

والأسبوع العالمي لريادة الأعمال حدث عالمي ينظم كل سنة بمشاركة أكثر من 180 دولة ويضم أكثر من 40 ألف فعالية بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال.

ويمتد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لسنة 2026 من 16 لـ 22 تشرين الثاني2026.

 (س ش/م)

ANHA


العلامات:

المقال السابق

انفجارات في البادية الجنوبية للسخنة بريف حمص

المادة التالية

طلبة ديرك: التعليم باللغة الكردية حقنا

أخبار ذات صلة

الأردن يعلن إحباط تهريب مليوني حبة مخدرة عند الحدود مع سوريا

الأردن يعلن إحباط تهريب مليوني حبة مخدرة عند الحدود مع ...

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 13:41

 غرق أربعة أطفال في مقلع مائي بريف تل براك

 غرق أربعة أطفال في مقلع مائي بريف تل براك

السبت 31 تشرين الأول, 2026 - 13:09

طلبة مدارس ديرك يرفضون تقليص حصص اللغة الكردية: لن ندرس بغير لغتنا الأم

طلبة مدارس ديرك يرفضون تقليص حصص اللغة الكردية: لن ندرس...

السبت 31 تشرين الأول, 2026 - 02:45

إصابة 3 أشخاص جراء اشتباكات مسلحة في السويداء

إصابة 3 أشخاص جراء اشتباكات مسلحة في السويداء

الجمعة 30 تشرين الأول, 2026 - 08:28

سنجار: السيد أوجلان انتقل إلى المكان الجديد الذي أُنشئ في إمرالي

سنجار: السيد أوجلان انتقل إلى المكان الجديد الذي أُنشئ ...

السبت 31 تشرين الأول, 2026 - 22:53

227 حالة تسمم غذائي في دير الزور

227 حالة تسمم غذائي في دير الزور

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 11:50