قافلة أخرى من المساعدات الدولية تدخل الشيخ مقصود

دخلت قافلة أخرى من المساعدات الدولية المرسلة إلى سوريا وتتألف من خمس شاحنات، إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة وتضرّر بسببه عشرات الآلاف مادياً وجسدياً.

حيث دخلت الشاحنات من حاجز العوارض، وفرّغت شحنتها على دفعتين، شحنة الخيم والاسفنجات والبطانيات تمّ تفريغها في صالة عفرين، والشحنة الأخرى التي تتألف من الألبسة وأدوات المطبخ في صالة ألوان، حيث تقع الصالتان في منطقة الشقيف شمال حي الشيخ مقصود.

أفادت لجنة الإغاثة سابقاً أنها تعمل بالتعاون مع الكومينات وسيتم إصدار جداول ولوائح المتضررين من الزلزال والتوزيع سيكون بحسب الأحقية، والتوزيع يُعلّق حتى تنتهي كل القافلات من العبور.

وهذه المواد أتت من الدول المساهمة لمساعدة المتضررين من الزلزال ولتخفيف الآثار عنهم، حيث لقى العديد من الناس حتفهم وتشرّد عشرات الآلاف من الأهالي بفعل الزلزال.

يذكر أنّ قافلة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منذ 10 فبراير إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، لا تزال حكومة دمشق تمنع مرورها.

(كروب/م)

ANHA