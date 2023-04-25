​​​​​​​حالة الأطفال الذين نجوا من مجزرة تل تمر مستقرة

أدى انفجار قذيفة في عين العبد بريف ناحية تل تمر الشرقي أمس الاثنين 24 نيسان في الساعة الـ 18.00، مصدرها قواعد جيش الاحتلال التركي، لاستشهاد 3 أشقاء (مريم خضر عويس، (10 أعوام)، واعتدال عويس (9 أعوام)، وعبد العزيز خضر عويس (8 أعوام).

كما أصيب من العائلة ذاتها، الطفل ضياء خضر عويس (6 أعوام)، والطفل محمد صالح خضر عويس (8 أعوام)، والطفلة زهر خضر عويس (14 عاماً)، ونُقلوا على إثرها إلى مشفى الشهيدة ليكرين في ناحية تل تمر لتلقّي العلاج.

الكادر الطبي في مشفى الشهيدة ليكرين في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، أكد لوكالتنا أن حالة الأطفال الذين يخضعون للعلاج مستقرة، وقال: "الطفل محمد صالح خضر عويس تم إخراجه من المشفى يوم أمس، أما الطفلة زهر، فقد أصيبت في بطنها وقدمها اليسرى ورأسها، أما الطفل ضياء خضر عويس فأصيب بشظايا متعددة بالجسم، ولا يزالون يتلقون العلاج في المشفى، وحالتهم مستقرة".

ووري جثامين كل من مريم خضر عويس واعتدال عويس وعبدالعزيز خضر العويس الثرى في قرية عين العبد.

(م ح)

ANHA