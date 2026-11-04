القافلة السابعة من مهجري سري كانيه تتجه صوب مناطقها

تستمر عمليات عودة مهجري سري كانيه إلى مناطقهم، حيث غادرت القافلة السابعة من مراكز الإيواء في مدينة الحسكة، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة المهجرين إلى قراهم وتأمين عودتهم.

القافلة السابعة من مهجري سري كانيه تتجه صوب مناطقها
القافلة السابعة من مهجري سري كانيه تتجه صوب مناطقها
القافلة السابعة من مهجري سري كانيه تتجه صوب مناطقها
القافلة السابعة من مهجري سري كانيه تتجه صوب مناطقها
القافلة السابعة من مهجري سري كانيه تتجه صوب مناطقها
القافلة السابعة من مهجري سري كانيه تتجه صوب مناطقها
القافلة السابعة من مهجري سري كانيه تتجه صوب مناطقها
خبر
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   10:04
الحسكة
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انطلقت، اليوم، القافلة السابعة من مهجري سري كانيه المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة الحسكة، متجهة إلى نحو 75 قرية في أرياف سري كانيه وزركان وتل تمر، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة المهجرين إلى مناطقهم وقراهم.

عودة نحو 370 عائلة ضمن الدفعة السابعة

وفي مؤتمر صحفي، قال عضو مجلس الشعب ياسر منصور: "نتمنى الوصول الآمن للمهجرين إلى مدينتهم وقراهم، ونحن كبرلمان جئنا من أجل المراقبة والاطلاع على سير العمل". وأشاد بجهود الفريق الرئاسي وقوى الأمن الداخلي والمنظمات القائمة على هذا العمل.

وأوضح أن الدفعة السابعة تضم نحو 370 عائلة، مشيراً إلى أن الدفعة الثامنة ستنطلق غداً الخميس، معرباً عن أمله في تسريع وتيرة القوافل لضمان عودة جميع المهجرين إلى منازلهم بصورة آمنة وكريمة.

847 عائلة ستعود اليوم وغداً

من جانبه، قال معاون قائد الأمن الداخلي للشؤون الأمنية في محافظة الحسكة، محمود خليل، إن 847 عائلة من المهجرين ستتوجه اليوم وغداً إلى أرياف سري كانيه وزركان وتل تمر.

وأضاف خليل أن الدفعة التاسعة ستنطلق خلال الأسبوع المقبل، مع العمل على إرسال نحو ألف عائلة، مؤكداً أن الجهود ستتواصل من أجل إعادة جميع المهجرين إلى ديارهم وأراضيهم قبل حلول فصل الشتاء.

(ه إ- ب ح)

ANHA


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