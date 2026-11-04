إصابة شاب جراء إطلاق نار في حي عكرمة الجديدة بحمص

أُصيب شاب بجروح خطيرة إثر إطلاق نار من مسلحين يستقلان دراجة نارية في حي عكرمة الجديدة بمدينة حمص.

إصابة شاب جراء إطلاق نار في حي عكرمة الجديدة بحمص
خبر
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   21:54
مركز الأخبار
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أُصيب الشاب حيان وسوف بجروح خطيرة، اليوم، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، بالقرب من مطعم "بيت الياسمين" في حي عكرمة الجديدة بمدينة حمص.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أطلق المهاجمان النار باتجاه الشاب، قبل أن يلوذا بالفرار من المكان. ونُقل المصاب إلى أحد مشافي المدينة، حيث يرقد في قسم العناية المشددة بحالة صحية حرجة جداً.

وأفادت المعلومات ببقاء الدراجة النارية، وهي سوداء اللون، في موقع الحادث، بالتزامن مع وصول دورية أمنية إلى المكان، فيما لم تتضح حتى الآن ملابسات إطلاق النار أو دوافعه.

(ع م)

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